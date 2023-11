Schon mit dem Quartett A Novel of Anomaly waren sie zusammen erfolgreich, jetzt präsentieren sich der einzigartige Schweizer Stimmakrobat Andreas Schaerer und der ebenso eigenwillige, seit langem in Berlin lebende finnische Gitarrist Kalle Kalima in der Unterfahrt im intimen Duo. Ihr demnächst erscheinendes Album "Evolution" ist - für beide ein Novum - ein echtes Song-Album.