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Heuboden-Philharmonie im ChiemgauDer modernste Konzertsaal in einem Bauernhof

Lesezeit: 8 Min.

Kirchenmusikerin Barbara Schmelz und Kabarett-Tubist Andreas Hofmeir.
Kirchenmusikerin Barbara Schmelz und Kabarett-Tubist Andreas Hofmeir.
Foto: Philippe Gerlach

Er macht Gaudi mit der Tuba, sie Kirchenmusik im Kloster  – was verbindet Andreas Hofmeir und Barbara Schmelz? Im eigenen Konzertsaal in seinem Hof hat das Paar ein Soundsystem einbauen lassen, das auch die Oper von Sydney verwendet.

Interview von Michael Zirnstein

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So ein Haus hat sonst niemand: Vom Wohnzimmer aus, wo sie mit ihren drei Kindern spielen, können sie den Flügel durch zwei Türen und über eine Rampe direkt in den eigenen Konzertsaal rollen. 481 Gäste haben dort bei den Benefizveranstaltungen mit zum Teil weltberühmten Musikerkollegen Platz. Die „Heuboden-Philharmonie“ in Assing 7 am Tachinger See hat seit Neuestem ein Akustiksystem, das auch in der Bonner Beethovenhalle und der Oper in Sydney Klänge vom Allerfeinsten ermöglicht. Gibt es also keine Misstöne mehr im Haus der Kirchenmusikerin Barbara Schmelz und des Tubisten, Kabarettisten und Mozarteum-Professors Andreas Hofmeir?

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