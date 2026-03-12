Wenn Andreas Gabalier sich vor eine mit goldenen CDs behangenen Hobbykeller-Holzwand postiert und eine Videobotschaft an seine Fans richtet, ist Großes zu erwarten. „Servus die Madln und grias eich die Wadln, do is eier Voiksroggnrolla“, sagt Österreichs Popularmusikstar Nummer eins also. Aber was er verkündet, klingt eher bescheiden. Der 41-Jährige kündigt nicht etwa ein neues Album oder eine Open-Air-Tournee an, sondern akustische Konzerte mit handgemachter Musik „in den kleinsten, feinsten, stimmungsvollsten und publikumsnächsten Konzertlocations, die wir haben“. Damit wolle er ein „kleines Jubiläum“ feiern, nämlich, dass er vor zehn Jahren in Wien Sessions in der legendären Reihe „MTV unplugged“ gespielt hat. „Zehn Jahre Ritterschlag meiner Laufbahn, darauf blicke ich gemeinsam mit meinem Team gerne zurück“, sagt er.

Die zugehörige Erinnerungstournee durch 15 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz führt ihn auch nach München ins Deutsche Theater (Montag, 16. November), was durchaus logisch erscheint. Nicht, weil das Deutsche Theater ein kleiner Kultursaal wäre, immerhin passen hier 1500 Besucher herein, was freilich angesichts fünf ausverkaufter „Volks-Rock’n’Roll“-Shows mit je 70 000 Besuchern im Olympiastadion und 100 000 Besuchern auf der Freifläche der Messe und selbst dem verhältnismäßig kleinen Open-Air für 20 000 Fans im Jahr 2025 auf dem Königplatz ein für den Volks-Popstar durchaus „intimer Rahmen“ ist. Aber während Gabalier seine „unplugged“-Wiege Wien, mit dessen linker Kultur- und Medienszene er eine Intimfeindschaft pflegt, bei seiner Tour im Herbst auslässt, muss es sein geliebtes München natürlich sein. Auch wenn es in diesem „Epizentrum des Volks-Rock’n’Roll“, wie er es oft nannte, diesmal eben nur einen kleinen Rumpler statt eines Erdbebens geben wird.

Wobei man sich darunter wiederum keinen Solo-Gig mit der steierischen Harmonika vorstellen sollte, wie er ihn ganz am Anfang seiner Karriere in München gab: Vier, fünf Lieder spielte er da 2010 bei der Wirtin Gerti in der Fraunhofer Schoppenstube vor ein paar Presseleuten und erzählte, dass es daheim in Österreich bei den Zeltfesten schon richtig rund ging um ihn. Aber sein MTV Unplugged als erster österreichischer Musiker überhaupt war 2016 natürlich schon ein Riesenspektakel.

Interview mit Andreas Gabalier : „Ich verstehe, dass es Kritiker gibt“ Vor seinem fünften Konzert im Münchner Olympiastadion spricht der Austro-Popstar Andreas Gabalier über „AC/DC“, Dolly Parton, junge Klima-Kämpfer und seine Idee von Tradition. SZ Plus Interview von Michael Zirnstein ...

Im Wiener Odeon Theater ließ er sich vom 40-köpfigen Max Steiner Orchester unter der Leitung von Christian Kolonovits (bis dahin langjähriger Begleiter der Austria-Top-Drei Ambros, Danzer, Fendrich) begleiten. Als musikalische Gäste hatte er Max Giesinger („Sie“), die 257ers („Hulapalu“) und Gregor Meyle („In diesem Moment“) dabei, Opern-Superstar Anna Netrebko wurde für ihren in steierischer Mundart vorgetragenen Beitrag zu („Amoi seng ma uns wieder“) zugeschaltet, und Xavier Naidoo (ein Männerfreund seit dem „Tauschkonzert“ auf Vox) holte er als Verstärkung für „A Meinung haben“.

Das wiederum passt aus heutiger Sicht bestens zusammen, sehen sich doch Gabalier wie Naidoo immer wieder genötigt, ihre teils sehr provokativen Meinungen in einer Art Opferhaltung zu rechtfertigen. Das führt einen wieder ins Deutsche Theater in München. Denn hier nahm Gabalier mit Stolz und Genugtuung 2019 den Karl-Valentin-Orden der Faschingsgesellschaft Narrhalla entgegen – und das unter Protest der Nachlassverwalter des Münchner Komikers und vieler Künstlerinnen und Künstler. Die wollten Gabalier wegen angeblich rechter Symbolik in seinem Werk, seiner erzkonservativen Ansichten gegenüber Frauen und Homosexuellen (all das bestreitet der Musiker) keinesfalls im Namen Karl Valentins geehrt wissen.

Gabalier kann derlei Kritik gut ausblenden. „Eine Welle der Euphorie erreicht mich“, sagt er derzeit wegen des angeblichen Zuspruchs für sein Unplugged-Projekt. Für sein „Fest musikalisch-akustischen Handwerks“ plant er, mit „herausragenden Musikern“ und zusätzlich einem zehnköpfigen Streicherensemble seinem Volks-Rock’n’Roll „Tiefe, Dynamik und klangliche Weite“ zu verleihen. „Ziel ist es, mit der Verbindung aus akustischer Instrumentierung eine Atmosphäre zu schaffen, die Energie und Intimität gleichermaßen vereint“, sagt er.

Das wird also sicher kein laues Lüftchen, sondern eher ein Luftholen vor noch größeren Aufgaben. Gabalier erzählt, dass er im Studio schon an neuen Liedern arbeitet. Außerdem präsentiert er mit Live Nation, dem größten Konzertkonzern der Welt, einen neuen Veranstalter an seiner Seite, der in Gabalier – so dessen Europa-Geschäftsführer Marek Lieberberg – „die absolute Inkarnation des Live-Gefühls“ sieht.

Wer das erleben will, bekommt Karten im allgemeinen Vorverkauf von Freitag, 13. März, 10 Uhr, an. „Aber man muss schnell sein beim Klicken“, sagt Gabalier in seinem Instagram-Video und pocht mit seinem Zeigefinger auf die Tischplatte.

Andreas Gabalier, „10 Jahre Volks-Rock’n’Roller unplugged“, München, Deutsches Theater, Montag, 16. November