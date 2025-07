Wenn man mal nicht drüber nachdenkt, was sein Juchzer „Hulapalu“ eigentlich bedeuten soll, könnte alles ganz einfach sein. Andreas Gabalier spielt wie seit etwa 15 Jahren andauernd wieder mal vor Tausenden Fans in München , diesmal am Samstag, 2. August, am Königsplatz . „München gehört für mich einfach zum Sommer dazu! Der Königsplatz mit seiner atemberaubenden Kulisse ist der perfekte Ort, um mit meinen Fans eine unvergessliche Show zu feiern“, sagt „Österreichs unumstrittener Star der jungen Volksmusik“.

Aber so simpel wie in der „kleinen, steilen Welt“ des 40-Jährigen ist es leider nicht. Von seinen Fans wird der singende Lederhosen-Elvis der Steiermark gefeiert, von seinen Kritikern geschmäht als Schlager- und Skihütten-Racker mit einem erzschlichten, gar rechtspopulistischen Wertesystem.

Da gäbe es also doch einige Fragen rund um die „Ein Hulapalu auf uns“-Tour 2025, die hier geklärt werden sollen. Außer vielleicht: Was bedeutet Hulapalu eigentlich?

Ist Andreas Gabalier rechts?

Ob der Volks-Rock’n’Roller aus dem Land des Möchtegern-Volkskanzlers Herbert Kickl rechts ist, homophob und/oder frauenfeindlich, da gehen die Meinungen extrem weit auseinander. Auf der einen Seite seine Kritiker, die in zahlreichen verbalen Entgleisungen und Anspielungen Gabaliers (frühestes Beispiel: seine angeblich zu einem Hakenkreuz verwinkelte Gestalt auf dem ersten Plattencover) eindeutige Belege für eine rechte Gesinnung erkennen. Diese Gegner wiederum stellt Gabalier bisweilen als Teil einer linken Wiener Medien- und Künstlerelite dar, von ihr fühlt er sich verfolgt und macht seine Anhängerschar mit dem Lied „A Meinung haben“ gegen sie mobil.

Verdächtig angewinkelte Beine schon wieder? Alles zufällige Posen, beteuert der Sänger (hier 2024 in München). (Foto: Florian Peljak)

Spricht man ihn als Journalist direkt darauf an, beteuert er stets, weder homophob noch rechts zu sein: „Ich lasse mir von niemandem meine Lederhose braun anschmieren“, sagte es der SZ schon früh. Und jedes Indiz übler Gesinnung weiß er zu entkräften, etwa, dass in seinem Song „Biker“ die „Achsenmächte“ des Zweiten Weltkriegs wie ein heimlicher Gruß an rechte Fans auftauchen. So ein Schmarrn, sagt er, es gehe lediglich um den Gruß von Motorradfahrern untereinander mit dem kleinen Finger: „Und wo werden Motorräder gebaut? In Bayern die BMW, in Italien Ducati, in Japan Suzuki, Kawasaki. So war das gemeint.“

Für seine Entgleisung beim Amadeus Award 2015 wurde er ausgebuht, als er an die Gewinnerin Conchita Wurst gerichtet stichelte: „Es ist nicht leicht auf dieser Welt, wenn man als Manderl heute noch auf ein Weiberl steht.“ Es sei einem Bier zu viel geschuldet gewesen, er habe schwule Freunde, entschuldigte er sich später. Und hat er nicht im Song „Liebeleben“ die Vorzüge der freien Liebe auch zwischen „Mädchen und Mädchen“ gepriesen? Jedenfalls sei das Lied sein größter Flop gewesen, sagt er mal – deutet er damit an, dass sein Publikum weniger liberal sei als er selbst?

Nun ja, er lebt ein simples, altbackenes Geschlechterbild schon vor in seinen Party-Songs („Bügel dein Dirndl gescheit auf“), hält Gendern für „Wahnsinn“, und sieht partout nicht ein, was an „Winnetou“ und Indianerspielen schlecht sein soll. Alles im Bereich der Meinungsfreiheit. Und wenn er mal etwas zu weit geht mit der einen oder anderen Provokation, sagt er: Manches sei halt auch kabarettistisch überspitzt. Eigentlich wolle er nicht spalten: „Ich bin um den Dialog bemüht.“

Wer tiefer ins Thema einsteigen möchte: Im vierteiligen BR-Podcast „Gabalier – Hinter der Lederhose“ hat die ehemalige Nürnberger Volksfestkönigin Carrie Kremer herauszufinden versucht, ob Gabalier ein missverstandener Künstler ist, oder doch bewusst rechtspopulistisch agiert. Sie klärt das auch nicht endgültig, gibt aber im Gespräch mit vielen Beteiligten (auch Gabalier selbst) einen tieferen Einblick in diese gespaltene Welt.

Was verbindet Andreas Gabalier mit München?

Auf dem Messefreigelände versammelte Andreas Gabalier 2022 an die 100 000 Fans um sich. (Foto: Catherina Hess)

Andreas Gabalier hat München selbst zum „Epizentrum des Volks-Rock’n’Roll“ erklärt (tatsächlich registrierten Seismografen hier mal ein kleines Erdbeben bei seinem Konzert, was bei der Größe aber nicht unüblich ist). „Wir haben hier das erste Stadion spielen dürfen, das hat sich anscheinend als große Pilgerstätte entpuppt“, sagte der Musiker einmal im SZ-Interview. Wie kam es dazu? 2010 gab er hier sein allererstes Deutschlandkonzert, in der minikleinen Fraunhofer Schoppenstube. „Da erinnere ich mich gerne zurück, jedes Mal, wenn ich in München bin, habe ich deswegen Gänsehaut.“ Zu diesem Medientermin seiner Plattenfirma Universal Music kamen nur ein Dutzend Presseleute, während es in Österreich für ihn schon „bei den Zeltfesten abging“.

In München wurde Andreas Gabalier 2019 von Peter Kraus (links) und Günther Grauer (Mitte) mit dem Karl-Valentin-Orden der Faschingsgesellschaft Narrhalla ausgezeichnet. Die Valentin-Erben distanzierten sich. (Foto: Florian Peljak)

Später spielte Gabalier auch in München immer größere Shows: 2014 am Königsplatz, insgesamt fünfmal im Olympiastadion und 2022 auf dem ursprünglich eigens für ihn für Konzerte geöffneten Messegelände, wo er etwa 100 000 Fans versammelte. Nach dem Konzert 2024 im Olympiastadion ist das Königsplatz-Open-Air am 2. August mit einer Kapazität von 14000 Zuschauer also eine vergleichsweise kleine Show für Österreichs Erfolgssänger, wie an den meisten Orten dieser Tour (in Bayern auch auf dem Coburger Schlossplatz, 22. August, und auf dem Aschaffenburger Volksfestplatz, 9. August). Aber es kommt bekanntlich nicht auf die Größe an, sondern auf die Stimmung. Und Gabalier mag den klassizistischen Prachtplatz mitten in München: „Die Kulisse ist gigantisch.“

Gibt es trotz der wenigen Plätze noch Karten?

So erstaunlich es ist: Ja, für das relativ bescheidene Konzert von Andreas Gabalier gibt es noch Tickets im offiziellen Vorverkauf. Der Sänger hat noch Karten in allen Kategorien im Angebot: Golden Circle, Stehplatz, 129 Euro; Silver Circle, Stehplatz hinterm Wellenbrecher, 108 Euro; Arena, Stehplatz, 86 Euro; Sitzplatz, 137 Euro. Auch die Abendkasse am Haupteingang bei der U-Bahn-Station Königsplatz wird am Konzerttag von 17.30 Uhr an noch geöffnet sein.

Wie läuft der Abend ab?

Um 17.30 Uhr gehen die Tore zum Königsplatz auf. Bevor Andreas Gabalier um etwa 20.45 Uhr mit seiner Show beginnt, die um 23 Uhr enden muss, kommt um 19.30 Uhr Nico Sücker mit seiner Band als Vorprogramm auf die Bühne.

Wer ist der junge Musiker aus dem Vorprogramm?

Nico Sücker ist ein noch recht unbekannter junger Musiker aus München – mit erstaunlich viel Erfahrung. Er gewann Jugend musiziert als Zehnjähriger, hatte seine erste CD mit neun, eine erste Kinderband mit elf, eine zweite mit 14, trat mit der Spider Murphy Gang, den Cagey Strings, in Roy’s Bistro, am Oktoberfest und im Deutschen Theater auf, wo er Ralph Siegel kennenlernte, mit dem er noch gelegentlich aufnimmt. Momentan spielt der Multiinstrumentalist „internationalen Rock’n’Roll mit bayerischen Texten“, eigene Kompositionen („Ois basst“) ebenso wie Songs von seinen Lieblingsstars wie Elvis, Bill Haley, Dion and The Belmonts und – natürlich – Andreas Gabalier.

Was läuft da zwischen Andreas Gabalier und Andrea Berg?

Viel Zwinker-Zwinker auf den sozialen Medien: „Es war mir eine Ehre, in deinem Wohnzimmer zu spielen“, raunt Österreichs strammer Max, 40, und lädt zu einem „kleinen Schnäpschen“ ein. „Tausend Dank für diesen unvergesslichen Gänsehautmoment“, herzt die deutsche Schlager-Vampirella, 59, zurück. Knister! Aber sie waren ja nicht allein, ein paar Tausend Menschen waren Zeugen im Juli in Andrea Bergs Heimatstadt Aspach, wo sie seit 20 Jahren ihr „Heimspiel“-Konzert gibt. Diesmal ein paar Tage zuvor in der „Wir machen Druck“-Arena: Gabalier. Und in ergriffener Anwesenheit der in einem Dirndl kostümierten Berg singt er sie zum Konzertfinale mit ihrem „Du hast mich tausendmal belogen“ an. Echte Tränen, echte Umarmung, aber wohl mehr eine Starfreundschaft, als eine Liebelei: „Liebe Andrea, ich maaaag Dich weil Du echt bist!!!“, schrieb ihr der Andi auf Instagram.

Gibt es neue Lieder?

Die steirische Harmonika ist Andreas Gabaliers Markenzeichen. Er spielt auch Gitarre und Klavier. (Foto: Sebastian Gabriel)

Andreas Gabalier bastelt schon länger an einem neuen Album. Dafür war er 2024 auch wieder einmal in Nashville in den USA, wo er im Studio zufällig Dolly Parton traf. So inspirierend das für ihn gewesen sein mag, viel Neues gibt es von ihm seit dem Album „Ein neuer Anfang“ aus dem Jahr 2022 nicht zu hören.

Immerhin meldete er sich im Oktober 2024 mit einer solitären Single aus der Kreativflaute zurück: „Jukeboxblues“ ist vom „Schlagerrock der Achtziger“ inspiriert, um nostalgische Gefühle beim Wiedersehen alter Freunde zu wecken, sagt er selbst dazu. Im Video dazu befindet man sich in einer Disco, Gabalier selbst übernimmt mehrere Halbstarken-Rollen vom steilen Sänger bis zum nervigen Brillen-Nerd, immer arg am Balzen. Inhaltlich dockt dieses Auflodern alter Flammen an Peter Cornelius’ „Du entschuldige, I kenn di“ an: „Und dann fällt mir ein, du kannst nur die sein, die Kleine vom Häuschen im Wald.“

Was gibt es sonst Neues?

Kommt gut an bei den Dirndl im Dirndl: Fans beim Konzert auf dem Messegelände Riem. (Foto: Catherina Hess)

Wer so viel von den Journalisten kritisiert wird und so viel an den skandalgierigen Medien auszusetzen hat, hat eigentlich nur eine Chance: selber Journalist werden! Und so hat es Andreas Gabalier gemacht, er hat ein eigenes Magazin gemacht, das es auch bei den Konzerten zu kaufen gibt (7,90 Euro). Um was geht es? Hm? Natürlich um Gabalier. Als Chefredakteur hat er „in Wochen journalistischer Arbeit“ sein Leben kritisch unter die Lupe genommen. So lernt der Leser „einen Mann kennen, der sein Leben genießt“, und „Menschen, die mich prägten: sechs Freunde, die mich wirklich verstehen“. Aber auch Frauen kommen auf den 148 Seiten zu Wort: Nonne Sabine erzählt, warum er so wichtig für sie ist; Kabarettistin Monika Gruber diskutiert mit ihm (zwei Stühle, eine Meinung); und „Business-Coachin“ Katharina erklärt, warum der Volks-Rock’n’Roller so erfolgreich ist. Seine Antwort: Er könne bügeln und gleichzeitig „Love Me Tender“ singen. Traummann, knallhart recherchiert!

Welche Lieder wird Andreas Gabalier spielen?

Die Setlist der vierten „Wahnsinn-Sommer-Tour“ ist an den meisten Orten identisch, bis auf dem Anlass geschuldete Ausnahmen wie das „Du hast mich tausendmal belogen“-Ständchen für Andrea Berg in Aspach (siehe oben). Diese Lieder in dieser Reihenfolge hat Andreas Gabalier am 28. Juni in Dresden in gesungen:

Obersteirer, Dahoam; Verdammt lang her; Meine Liebe bleibt; Kaiserjodler; Jede Zeit und jeder Held hat seine Wunden; Kleine steile heile Welt; So liab hob i di; Jukeboxblues; Superstar; Auf der Alm; Verliebt verliebt; 12 Ender Hirsch; Bergbauernbuam; Der Frühwirth; I find ka Ruh; A Meinung haben; Vergiss mein nicht; Die Beichte; Es wird alles wieder gut; Sie; VolksRock’n’Roller; Hulapalu; I sing a Liad für di; Die One‐Man‐Show; Amoi seg’ ma uns wieder.

Wie kommt man zum Königsplatz?

Am besten erreicht man das Open-Air mit dem Fahrrad oder mit der U-Bahn: Die U2 und die U8 fahren die Haltestelle Königsplatz beim Haupteingang an. Mit dem Bus erreicht man die Haltestelle Königsplatz nicht. Mit der Linie 58 kommt man hier bis zum Oskar-von-Miller Ring. Bei der Linie 68 empfiehlt sich die Haltestelle Pinakotheken, und die Linie 100 lässt ihre Fahrgäste an der Technischen Universität aussteigen. Mit der Linie 20 der Trambahn fährt man zum Stiglmaierplatz. Auch die Anfahrt mit der S-Bahn ist möglich: Wer am Hauptbahnhof aussteigt, erreicht nach zehn Minuten Fußweg den Königsplatz. Eine Anreise mit dem Auto ist nicht zu empfehlen, es gibt keine Parkmöglichkeiten rund um das Gelände, wer von weiter her anfährt, sollte Park&Ride-Plätze außerhalb nutzen.

Der Königsplatz ist für den Verkehr von 28. Juli bis 7. August gesperrt.

Andreas Gabalier, Samstag, 2. August, 19.30 Uhr, München, Königsplatz