Kommentar von Klaus Ott

Die Plädoyers sind gesprochen, am Freitag kommt das Urteil. Mehr als vier Jahre Haft sollen es werden, weil die Münchner Werbeunternehmerin einen großen Teil ihrer Millionenerlöse aus Maskendeals nicht korrekt versteuert habe. Einer der Kernvorwürfe lautet: Steuerhinterziehung mit einem Firmensitz in der Gewerbesteueroase Grünwald. Das ist alles gut dokumentiert und führt zu höchst unangenehmen Fragen an den Fiskus und die Justiz: Warum ist in Sachen Gewerbesteuer eigentlich nur Andrea Tandler angeklagt? Warum stehen nicht längst viele andere Geschäftsleute wegen mutmaßlichen Pseudo-Firmensitzen in Gewerbesteueroasen wie Grünwald vor Gericht?