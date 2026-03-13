Vielseitig und reiselustig war Andrea Grießmann, 57, schon immer: Ihre Schulzeit verbrachte sie in Spanien, Argentinien und in Franken. Heute lebt sie im Landkreis München. Als Moderatorin war sie drei Jahrzehnte deutschlandweit für das öffentlich-rechtliche Fernsehen tätig. Wie ihr diese Karriere auch mit Familie und Kindern gelang – und warum sie ihre Moderationen verlor, erzählt sie im Interview.