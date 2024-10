Andrea Cicalese überzeugt bei seinem Konzert mit den Münchner Symphonikern in der Isarphilharmonie mit Intensität und musikalischer Reife.

Kritik von Paul Schäufele

Es macht immer ein wenig nervös, wenn ein junger Künstler sich präsentiert und das mit einem Konzert, das, wenn nicht totgespielt, so doch zumindest in einen komatösen Zustand gegeigt wurde. Aber: Wenn Andrea Cicalese Max Bruchs g-Moll-Violinkonzert in die Hand nimmt, vereint der Jung-Star frische Kreativität und seriöse Souveränität, die das Werk beleben.