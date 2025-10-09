Man kennt André Eisermann aus den 90er-Jahren, von den großen Kino-Erfolgen „Kaspar Hauser“ und „Schlafes Bruder“. Danach spielte der damals ohne Agent oder Agentin arbeitende Absolvent der Falckenberg-Schule an den Kammerspielen, am Bayerischen Staatsschauspiel und am Wiener Theater in der Josefstadt, schlug aber nicht wenige TV- und Film-Angebote aus und geriet etwas in Vergessenheit. Die Leidenschaft fürs Schauspiel hat das in eine Wormser Schaustellerfamilie hineingeborene Kirmeskind allerdings nie verloren. Am 17. Oktober spielt der 57-Jährige, am Klavier begleitet von Jakob Vinje, seine spoken word performance „Goethe – Werther – Eisermann“.

SZ: Im vergangenen Jahr lief beim SWR die Doku „André Eisermann – Ein Leben für die Bühne“. Wie gut haben die Kollegen Ihr ja durchaus bewegtes Leben eingefangen?

André Eisermann: Ich hab’ ja immer Angst vor so etwas. Ich wollte das gar nicht machen. Weil man ja nie weiß.

Was meinen Sie?

Ich hab’ so meine Erfahrungen aus den 90er-Jahren, wo ich ein Berserker war, jemand, der mit der Energie des Jahrmarktes in diese Schauspielbranche gekommen ist, mit einer ganz anderen Geschichte. Damals habe ich viel erzählt über das Schausteller-Leben – und wurde teilweise wahnsinnig missverstanden und in die Kinski-Schublade gesteckt: ‚Der ist schwierig, kompliziert.‘ Als mich der SWR angefragt hat, fragte ich mich: ‚Was wollen die?‘ Zwei Jahre hat mich das Filmteam begleitet, und als ich die Doku daheim mit meiner Familie angeschaut habe, habe ich Bekanntschaft mit mir selbst gemacht. Die haben mich so begriffen! Da musste ich teilweise richtig weinen. Wer kann schon auf sein Leben zurückblicken in einer solch schönen Gestaltung?

Das ist wohl eins Ihrer Lebens-Themen: das Erkannt- und Gesehen-Werden - wobei Sie das natürlich nicht exklusiv haben. In der Doku geht es auch um die Frage, ob bei André Eisermann eine Schraube locker ist – und Sie antworten: „Gott sei Dank!“ Also gar kein Bedürfnis, diese Schraube wieder festzuziehen?

Als ich auf dem Rummelplatz war und rauswollte aus dieser Welt, die ja in ihrer Freiheit als Schausteller doch in Mentalitäten eingeschränkt ist, haben mich alle für verrückt erklärt: ‚Der will Schauspieler werden! Der spinnt ja! Der soll gefälligst die Wurfbude seines Vaters weiter betreiben und auf die Reise gehen!‘ Im Schausteller-Genre nennt man das Narbelo. Aber ich bin dann 1988 trotzdem losgezogen, nach München, an die Otto-Falckenberg-Schule, ohne Abitur, hab’ mich da vorgestellt, und wer hätte gedacht, dass die jemanden wie mich aufnehmen? So hatte ich die Möglichkeit zu sehen, dass ich gar nicht so verrückt bin. Dass es ganz viele sind, die mit mir spinnen. Da habe ich festgestellt, dass ich keine Schraube festziehen muss, weil jeder in diesem Beruf mehr oder weniger ähnlich tickt.

Glaube ich Ihnen sofort. Ich habe mal gegenüber der Falckenberg-Schule gewohnt und morgens oft gehört, wenn drüben Gesang und Tanz gegeben wurden – das klang zuweilen auch so, als müsste man ein paar Schrauben nachziehen …

Morgens gab es Bio-Energetik, wo wir hechelnd im Kreis standen. Oder höfische Tänze, weil man denkt, man braucht das in den Theaterstücken. Oder Fechten. Im Gegensatz zu vielen Kommilitonen, die das nicht so positiv in Erinnerung haben, habe ich dadurch zum ersten Mal in meinem Leben etwas kontinuierlich gelernt, musste mich in einem Klassenverband unterordnen. Ich hatte ja keine Schulbildung, musste als Kind mehr als 200 Mal die Schule wechseln. Für mich war das nicht nur eine Schauspielausbildung, ich durfte da auch Strukturen kennenlernen und mich darin üben. Eine sehr wichtige Zeit. Ich habe gern getanzt, ich habe auch gern gehechelt und Aikido gemacht. Weil ich mit jedem dieser verrückten Dinge etwas mehr zu mir selber fand – und mich kennengelernt habe. Auch die Dinge, die peinlich sind. Den Mut zu haben, zu scheitern. Das war das Prinzip, das ich unter der Regie von George Tabori wieder entdeckt habe. Der macht in seiner Theaterarbeit nichts Anderes als das, was wir auf der Schauspielschule gemacht haben: junge Menschen in Konflikte stürzen, damit sie sich mit etwas auseinandersetzen, was mit ihnen persönlich zu tun hat.

Es war auch die Zeit, in der Sie nach dem Leben als fahrendes Volk erstmals einen festen Wohnsitz hatten. Wo in München haben Sie gelebt?

Och, in verschiedenen Wohnungen …

... also doch wieder herumgereist …

Immer. Zuletzt wohnte ich mit meinem besten Freund Francis Fulton-Smith zusammen, mit dem ich heute noch befreundet bin. Am Hohenzollernplatz hab’ ich in einer riesigen WG gewohnt, was für mich natürlich auch besonders war. Das war wahrscheinlich das, was Peter Sehr, der Regisseur von „Kaspar Hauser“, damals in mir gesehen hat: dass ich jemand bin, der aus einer Welt kommt, der mit der Welt außerhalb des Jahrmarktes nichts zu tun hat. Diese Naivität, diese Neugier auf alles.

All diese neuen Erfahrungen haben Sie wahrscheinlich aufgesogen wie ein Schwamm. Kurz nach der Schauspielschule kamen dann die großen Erfolge: 1993 „Kaspar Hauser“, zwei Jahre später „Schlafes Bruder“, an dessen Drehort Sie in der Doku wieder zurückkehren, zum ersten Mal nach all den Jahren?

Ja, das hat mich wirklich sehr bewegt. Vor ein paar Tagen war ich erst wieder da, weil sich die Verfilmung zum 30. Mal gejährt hat. Mit 800 Menschen haben wir da gesessen, Open-Air, und vor dem Bergpanorama den Film zusammen geschaut. Auch die Michaela mit dem Downsyndrom kam, die im Film mein Brüderchen spielt. Wunderschöne Begegnungen, auch wenn das schon so lange her ist. 30 Jahre, meine Güte!

Im Fernsehfilm „Ein Mann seiner Klasse“ war André Eisermann als Opa Willy zu sehen. (Foto: SWR/Saxonia Media/Daniel Dornhöf)

Danach hatte es Sie nach Hollywood gespült, was Ihnen zunächst so unglaublich positiv vorkam. Kein Wunder, wenn man mit Super-Stars wie Tom Cruise plaudert. Aber allzu viel war dann doch nicht dahinter, oder?

Mit acht oder neun habe ich mit meinem besten Freund Theo im Campingwohnwagen mit einer Pfeffermühle in der Hand vor dem Spiegel gestanden und gespielt, dass die Pfeffermühle unser Oscar ist und wir in Hollywood sind. Und dann waren wir viele Jahre später tatsächlich nominiert, nicht für den Oscar, aber für den Golden Globe. Wenn man da hinkommt zu dieser Veranstaltung, die bestückt ist mit all diesen berühmten Menschen, plötzlich auf der Toilette neben Charlton Heston pinkelt und mit Johnny Depp im Flur Zigaretten qualmt: Das war schon ein bisschen surreal. Da hat sich ein Traum erfüllt: der mit Theo und der Pfeffermühle – das genügt doch.

Aber den einen oder anderen Film in Hollywood hätten Sie schon gern gedreht!

Als ich mit Percy Adlon dort den Film „Hawaiian Gardens“ gedreht habe, war das schon schön. Der Hollywood Reporter schrieb damals: ‚Das ist der beste Film aus Deutschland, den Sie nie sehen werden“ – und genauso war es dann auch. Aber diese Erfahrung gemacht zu haben! Ich war dann länger da, habe auch viele Castings mitgemacht und zig Menschen kennengelernt, aber ich war auch sehr froh, als ich nach vier Monaten wieder in der Lufthansa-Maschine Richtung Heimat saß. Es war so schön wieder zu Hause zu sein! Ich bin dann doch jemand, der sich hier sehr wohlfühlt. Und ich freue mich, dass ich bis heute gut zu tun habe in diesem Beruf.

Zuletzt in zwei „Tatorten“ und dem Film „Ein Mann seiner Klasse“, der mit dem Fernsehpreis ausgezeichnet wurde …

Ich spiele Theater, habe hier in Worms vor vielen Jahren die Nibelungen-Festspiele mit ins Leben gerufen, mit Mario Adorf und dem ehemaligen SZ-Chefredakteur Hans-Werner Kilz, einem Wormser. Ich bin dankbar für all das, was ich erleben durfte. Das wünsche ich jedem einzelnen Kollegen. Auch, dass er dabei auf dem Teppich bleibt und nicht abhebt. Dazu braucht es Familie, Freunde und etwas Bodenständiges. Deshalb bin ich so gern mit dem Werther unterwegs, seit 26 Jahren, auch wenn es gar nicht einfach ist, jemanden für etwas zu begeistern, was so gar nicht en vogue ist. Goethe! Werther! Das war vor 30 Jahren noch anders. Da kamen die Lehrer mit ihren Oberstufen in die Theater. Ich stelle fest, dass wir in einer Zeit sind, in der es nicht einfach ist, die Menschen mit so etwas zu erreichen. Aber der Werther erinnert mich jeden Abend daran, was der Schauspieler tut: performen. Film ist eine schöne Sache, aber ich stehe schon gern auf der Bühne.

Im Tatort „Siebte Etage“ spielte André Eisermann den Geschäftsführer eines Eroscenters. (Foto: WDR/Martin Valentin Menke)

Gleichzeitig bekennen Sie aber, vor jedem Auftritt immer noch Angst zu haben: Schaffe ich das heute Abend?

Das geht schon mit dem Vorverkauf los. Viele können sich einen Theaterbesuch gar nicht mehr leisten. Wenn der Saal dann doch voll ist, ist es noch aufregender, weil da viel mehr Energie rüberspringt.

In der Doku sagen Sie auch, durch die Heirat mit Manuel bürgerlicher geworden zu sein. Was heißt das?

Ich bin ruhiger geworden, habe heute schon Wäsche gewaschen, die Spülmaschine ausgeräumt, unsere beiden Kater gefüttert, muss noch einkaufen und kochen – was ich sehr genieße. Mein Mann arbeitet bei einem Energieversorger, ist jeden Tag im Büro – ich stehe in meinem Beruf und habe ab und an auch die Chance, ein Brot dazuzuverdienen, was heutzutage als Schauspieler nicht mehr so leicht ist. Ich sehe all die Fernsehsendungen mit den Promis, Reality-Stars und Sternchen, die heute alle berühmt sind: Das hat in unserem Land eine Form angenommen, die es einem nicht leicht macht, mit dem Werther aufzutreten, wenn man nicht gerade einen rosa Schlafanzug trägt und Witze erzählt, die unter die Gürtellinie gehen. Ilka Bessin wird wissen, was ich meine.

Noch mal zurück zum Rummelplatz. Wir hatten hier in München zuletzt auch ein größeres Volksfest – ist so was noch spannend für Sie?

Meine Familie steht da.

Ach nee.

Meine Cousine Anna hat den Laser Pixer.

Was ist das denn?

Da fährt man herum wie in einer Geisterbahn und schießt mit einer Laserpistole auf leuchtende Ziele. Andere Bekannte haben auf der Wiesn einen Waffelverkauf. Ich hab’ da auch schon Namensherzen verkauft, 16 Tage lang. Das Oktoberfest unterscheidet sich natürlich von allen Volksfesten der Welt.

Schlendern Sie da gern mal drüber?

Immer! Mein Mann liebt Fahrgeschäfte! Und ich brauche das immer wieder mal, dieses Riechen von Mandelduft und Zuckerwatte, auch diesen vermoderten Geruch, wenn dir die Leute vor den Wohnwagen gepinkelt haben, der Biergeruch am nächsten Morgen: Das versetzt mich ganz stark zurück. Das ist alles in mir. Ich bin zwar weg von den Schaustellern, trage aber immer noch deren Mentalität in mir. Alle sagen immer, ich soll das nicht ständig erzählen, sonst werde ich noch zum Vorzeige-Schausteller. Aber ich bin stolz darauf. Es ist ja kein Zufall, dass ich Schauspieler werden wollte.