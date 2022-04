Von Klaus Kalchschmid, München

Es war ein langer und doch kurzweiliger, höchst intensiver Klavierabend im Prinzregententheater, von dem man zur Pause nicht ahnte, wie er enden würde. András Schiff allein wusste, was als nächstes kommt: Er begann mit einer zarten Bach-Sarabande und endete nach zweieinhalb Stunden mit der Aria aus den Goldbergvariationen. Dazwischen spielte er nach frühem Haydn die große letzte B-Dur-Sonate Franz Schuberts und am Ende dessen späte A-Dur-Sonate, eingeleitet vom a-moll-Rondo Mozarts: Was für ein gewaltiges Spektrum ganz ohne Beethoven!

Schiff nutzte einen eigenen Bösendorfer-Flügel, der "kein schwarzer Sarg" war, wie er sagte, sondern in natürlich marmorierter Rotbräune leuchtete wie einst die Hammerklaviere des frühen 19. Jahrhunderts und ganz anders klingt als ein Steinway! Wie er Schubert spielte, das tönte so beredt und tänzerisch gesanglich, als wollte er in jedem Takt den so unerreichten Lied-Komponisten entdecken. Dass er im DV 960 die Wiederholung der langen Exposition spielte, die den entscheidenden Bass-Triller beim Übergang zur Durchführung nach Dissonanzen wie ein Menetekel ausstellt, ist ihm hoch anzurechnen. Denn auch wenn der Satz dadurch 25 Minuten dauert, stimmen nur so die Proportionen und der musikalische Gehalt.

Schwebend traumverloren gelangen Schiff die langsamen Sätze, irrlichternd die Scherzi. Das Finale von DV 959 ließ in jedem Takt in ungeahnte Weiten wie Abgründe blicken und forderte das Ohr genauso heraus wie Geist, Herz und Seele. So erlebte man auf vielen Ebenen das Ereignis eines Klavierabends, der intimer und zugleich intensiver kaum denkbar ist.