Von Paul Schäufele, München

Was nicht unbedingt zu den Zuschreibungen gehört, die man sonst mit diesem Künstler verbindet, aber trotzdem wahr ist: András Schiff ist ein Exzentriker, ein diskreter zwar, aber ein Exzentriker. Seine Brüche mit Interpretationsgewohnheiten sind heftig und herausfordernd, etwa wenn er im Finale von Beethovens Sonate Opus 31 Nummer 2 ("Der Sturm") die manisch kreisende Bewegung übersetzt in ein ganz und gar unstürmisches, an freundlichere Schubert-Impromptus erinnerndes Stückchen Musik.

Man darf Schiffs musikalische Redlichkeit nicht mit Langeweile verwechseln, denn auch wenn man Beethoven und Bach schon temperamentvoller, körperhafter gehört hat, bleibt zuzugeben, dass Schiffs Anschlags-Klarheit, sein Gespür für Wärme- und Kältegrade der Musik, für natürliche Phrasierung und flexibles Tempo jedes Stück so frisch hören lassen wie zum ersten Mal. Bei aller Rationalität ist Schiff Charismatiker, vielleicht gerade weil er so zurückhaltend und melodiös spricht wie ein Landpfarrer, nur ironischer vielleicht und mit jenem effizienten Witz, der das Publikum zuverlässig auf seine Seite bringt. Denn heute Abend spricht er, das Programm bedarf kleiner Erläuterungen.

Schiff kombiniert Bach mit Beethoven, nach Tonarten sortiert. Erst die zwei Paar Präludien und Fugen aus den beiden Teilen des Wohltemperierten Klaviers, dann eine Beethoven-Sonate. Das mag etwas verkopft klingen, doch das Resultat ist einleuchtend - ein epochenübergreifendes Spiel mit Farbe und Atmosphäre. Und wer dann nach drei Stunden (weil es vermutlich schon Heuschrecken und Frösche durch die Decke des Herkulessaals regnen müsste, damit András Schiff tatenlos an einem Wiederholungszeichen vorbeiginge), wer dann, am Ende dieses langen Klavierabends, Schiffs Variationensatz aus Beethovens Opus 109 hört - gesangvoll und mit innigster Empfindung, ja, aber auch mit lichtem Humor - weiß spätestens jetzt, warum er zu den Größten seines Fachs gehört.