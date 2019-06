21. Juni 2019, 18:43 Uhr Andere Schadstoffe Ausdiskutiert

Warum Feinstaub heute kaum mehr eine Rolle spielt

Flapsig könnte man sagen: Stickstoffdioxid ist der neue Feinstaub. Denn dieselbe Debatte, die aktuell um NO₂ geführt wird, tobte einige Jahre zuvor rund um PM₁0, wie die Teilchen bis zu einer Größe von zehn Mikrometer im offiziellen Jargon heißen. Dass der als besonders gesundheitsschädlich geltende Feinstaub jahrelang fast allein im Fokus stand, liegt daran, dass dieser von der EU beschlossene Grenzwert bereits 2005 in Kraft trat. Fünf Jahre vor dem für Stickstoffdioxid. Die Limits gelten bis heute, in der aktuellen Fortschreibung des Luftreinhalteplans spielen sie keine Rolle mehr. Denn die Grenzwerte werden seit 2012 an allen Münchner Messstellen eingehalten.

Das war nicht immer so. Anders als beim Stickstoffdioxid war beim Feinstaub nicht der Jahres-, sondern der Tagesmittelwert das Problem. Maximal 35 Tage mit einer Belastung von mehr als 50 Mikrogramm PM₁0 sind erlaubt. Das lag vor allem an der Landshuter Allee jahrelang in unerreichbarer Entfernung. Negativrekordverdächtige 107 Tage mit Messwertüberschreitung meldete der Container des Landesamts für Umwelt im Jahr 2005. Und der Mittlere Ring war keineswegs allein. Damals kam auch die Prinzregentenstraße auf 40 Tage, der Stachus auf 51.

Die Politik reagierte exakt mit der Maßnahme, die heute so verpönt ist: Fahrverbote. Denn die bis heute existierende Umweltzone innerhalb des Mittleren Rings ist ja nichts anders als ein Tabubereich für Autos, die zu viele Schadstoffe in die Luft blasen. Das spielt heute kaum noch eine Rolle, da alle modernen Motoren die (inzwischen längst veralteten) Vorgaben einhalten. Und daher die Münchner Autos fast flächendeckend eine grüne Plakette an der Windschutzscheibe kleben haben.

Ursprünglich gab es auch noch rote und gelbe Aufkleber für ältere Dieselfahrzeuge. Denn die Umweltzone wurde schrittweise eingeführt, um die Belastung für die Autobesitzer in einem erträglichen Rahmen zu halten. Dazu kamen Übergangsfristen etwa für Anwohner oder für den Lieferverkehr - immer unter der Voraussetzung, dass sich das Auto nicht technisch so aufmotzen lässt, dass es doch noch die Vorgaben erfüllt. Feinstaub ist noch eindeutiger auf Abgase zurückzuführen als Stickstoffdioxid. Er entsteht beispielsweise auch durch Bremsenabrieb, Streusalz oder Silvesterraketen.