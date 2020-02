Seine mechanische Schreibmaschine hat er nie gegen eine Kugelkopfschreibmaschine eingetauscht. Als die SZ ihrem Münchner Rathausreporter Otto Fischer das elektronische Redaktionssystem auf den Schreibtisch stellte, blieb er dabei: Er zündete sich wie immer eine Zigarette an, dann hackte er seine Berichte und Kommentare in die Maschine.

Im September 1967 deckte er den wohl größten Rathausskandal der Nachkriegszeit auf: "Stachus-Baugrube - ein Loch ohne Boden" zeigte auf, wie eine Baukostenexplosion verschleiert wurde. Davon erfuhren weder die Stadträte noch die Steuerzahler, die kurz zuvor eine deutliche Erhöhung der Gewerbe- und Grundsteuer hatten hinnehmen müssen. Die Kosten des Bauwerks stiegen um mehr als 50 Millionen auf 145 Millionen Mark. Der Skandal wurde vom Revisionsamt in allen Einzelheiten bestätigt. Danach widmete er sich dem nächsten Skandal. Auch das Gasteig- Kulturzentrum wurde teurer als erwartet - und er machte dies öffentlich.

Wenn Fischer aus dem Rathaus in das damalige Redaktionsgebäude an der Sendlinger Straße zurückkehrte, dann hatte er stets Stoff für mehrere Geschichten eingesammelt. Seine guten Kontakte zu Politik und Verwaltung gewährleisteten, dass er vieles ans Licht der Öffentlichkeit holen konnte, was so mancher lieber im Verborgenen belassen hätte. Fast drei Jahrzehnte lang hat er sich gegen Ehrungen gesträubt. Kritischer Abstand zu denen, über die er berichtete, war ihm stets wichtig. So begleitete Otto Fischer, der jetzt im Alter von 86 Jahren verstorben ist, die Amtszeiten der Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel, Erich Kiesl und Georg Kronawitter. Gegen Ende seiner beruflich aktiven Zeit konnte er sich einer Auszeichnung mit der Medaille "München leuchtet - den Freunden Münchens" nicht mehr erwehren. Verbunden mit dem höchsten Lob, das sich ein Journalist wünschen kann: Fischer habe "überparteilich, kompetent und unbestechlich" die Kontrollfunktion der Presse wahrgenommen.