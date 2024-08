In der Hitze des Südens

Mit ihrem fotografischen Roadtrip „Floridas“ im Münchner Amerikahaus kratzt Anastasia Samoylova an mehr als nur der Fassade des amerikanischen Traums.

Von Evelyn Vogel

Es fängt schon mit dem Titel an: „Floridas“ – mit einem Plural-S. So als ob es mehrere US-amerikanische Bundesstaaten dieses Namens gäbe. Gibt es natürlich nicht. Nicht mal namensgleiche Staaten außerhalb der USA. Ein oder zwei Städte irgendwo auf der Welt. Das ja. Und dann natürlich die unzähligen Bars, Clubs, Kneipen, Discos, Eisdielen und Sonnenstudios, die sich gerne mit dem Namen des Sunshine States schmücken. Aber Florida in den USA? Da gibt es nur das eine.