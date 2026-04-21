Das begeisterte Publikum erklatschte sich nach Anastasia Kobekinas fulminantem Cellokonzert von Edward Elgar im Prinzregententheater gleich zwei Zugaben, eine Fantasie nach einer mittelalterlichen Galliarde von Vater Kobekina, bei der Dirigent Aziz Shokhakimov das Tambourin schlug, und Bach.
Anastasia Kobekina in MünchenVirtuosität am Stradivari-Cello
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Die Cellistin Anastasia Kobekina und das Orchestre Philharmonique de Strasbourg begeistern ihr Publikum im Münchner Prinzregententheater.
Kritik von Klaus Kalchschmid
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