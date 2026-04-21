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Anastasia Kobekina in MünchenVirtuosität am Stradivari-Cello

Lesezeit: 1 Min.

Technische Perfektion und intimer Ausdruck: Anastasia Kobekina im Prinzregententheater.
Technische Perfektion und intimer Ausdruck: Anastasia Kobekina im Prinzregententheater. David Amiot

Die Cellistin Anastasia Kobekina und das Orchestre Philharmonique de Strasbourg begeistern ihr Publikum im Münchner Prinzregententheater.

Kritik von Klaus Kalchschmid

Das begeisterte Publikum erklatschte sich nach Anastasia Kobekinas fulminantem Cellokonzert von Edward Elgar im Prinzregententheater gleich zwei Zugaben, eine Fantasie nach einer mittelalterlichen Galliarde von Vater Kobekina, bei der Dirigent Aziz Shokhakimov das Tambourin schlug, und Bach.

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