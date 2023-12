Interview: Michael Zirnstein

"Bloß nicht über-anastacieren!" Das war Anastacias Rezept, als sie mit Peter Maffay seinen "So bist du" als "Just You" zusammen neu einsang. Und doch ist ihre Soul-Rock-Sirene sofort erkennbar beim "Our Songs". Auf dem Album singt die US-Amerikanerin deutsches Liedgut von Scorpions, Tokio Hotel, Sarah Connor und vielen anderen auf ihre Weise: "Cello", "Symphonie", "An Tagen wie diesen", "Wie schön du bist", "Durch den Monsun" oder "Still Loving You". Und auf einmal ist die 55-Jährige wieder fast so präsent im deutschen Pop-Zirkus wie Anfang des Jahrtausends, als sie mit ihren Hits wie "I'm Outta Love" oder "Left Outside Alone" die Charts-Gipfel in aller Welt stürmte. Da ist sie eben doch, die "Überdosis Anastacia" - zumal sie im kommenden Jahr auf der Abschiedstour von Peter Maffay Ehrengast ist und nun eine der Hauptattraktionen der aktuellen "Night of The Proms", bei der auch Toto, James Morrison, Camouflage und Aura Dione ihre Hits mit Chor und Orchester in neuer Pracht präsentieren.