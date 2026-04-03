Mehr als 50 Brandanschläge in den vergangenen neun Jahren im Großraum München, viele davon auf Einrichtungen der kritischen Infrastruktur, ein Gesamtschaden von mehr als 25 Millionen Euro. Doch trotz zweier Spezialteams der Münchner Polizei, trotz intensiver Bemühungen der Zentralstelle für die Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei der Münchner Generalstaatsanwaltschaft, und obwohl längst auch Verfassungsschützer in Bayern wie im Bund mit der Brandanschlagserie befasst sind, gibt es kein greifbares Ergebnis der Ermittlungen.