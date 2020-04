Die Mieten und Kaufpreise für Münchner Wohnungen sind auch im Jahr 2019 wieder gestiegen - allerdings etwas moderater als noch im Jahr zuvor. Das meldete die Stadt am Donnerstag mit Bezug auf das neue Wohnungsmarktbarometer, in dem etwa 20 000 Angebote ausgewertet wurden, die in der ersten Jahreshälfte 2019 auf der Plattform ImmobilienScout24 veröffentlicht wurden. Weil der Markt für möblierte Wohnungen deutlich angewachsen sei, habe man erstmals auch dieses Segment in die Analyse aufgenommen.

Wie man es in München gewohnt ist, so gab es auch 2019 wieder einen Anstieg der Preise über fast alle Marktsegmente hinweg. Diese Steigerung sei jedoch je nach Angebotsform und Stadtbezirk recht unterschiedlich ausgeprägt gewesen. Grundsätzlich gilt: Sowohl Mieten als auch Kaufpreise sind meist in den zentralen Lagen am höchsten und werden mit zunehmender Nähe zum Stadtrand günstiger.

Die durchschnittliche Erstbezugsmiete für eine Neubauwohnung beläuft sich laut Analyse auf 20,37 Euro pro Quadratmeter und ist damit 2,4 Prozent teurer als im Vorjahr. Im Bestand seien die Preise um mehr als vier Prozent gestiegen, im Schnitt auf 18,67 Euro pro Quadratmeter. In der Regel würden für kleinere Wohnungen höhere Mieten verlangt als für größere. Die teuersten Neubauwohnungen wurden dem Barometer zufolge mit etwa 26,60 Euro in der Altstadt und im Lehel vermietet. Die niedrigsten Erstbezugsmieten wurden in Fürstenried und Forstenried verlangt. Hier müssen im Schnitt rund 17 Euro pro Quadratmeter bezahlt werden. Das Gefälle von Innenstadt zu Stadtrand zeigt sich auch bei den Wiedervermietungsmieten: Am teuersten war es in der Altstadt und im Lehel. Mit über 22,60 Euro pro Quadratmeter lagen die Mieten dort deutlich über dem städtischen Durchschnitt von 18,67 Euro. Am günstigsten war es in Aubing-Lochhausen-Langwied mit rund 15,70 Euro.

20 Prozent aller inserierten Wohnungen sind laut Stadt mit Möblierung angeboten worden, durchschnittlich für rund 29 Euro pro Quadratmeter - mehr als 50 Prozent teurer als bei unmöblierten Bestandswohnungen. Zum Verkauf werden Neubauwohnungen für durchschnittlich rund 9700 Euro pro Quadratmeter und Bestandsimmobilien für rund 7900 Euro je Quadratmeter angeboten - sieben bis acht Prozent mehr im Vergleich zu 2018.