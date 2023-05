In ihrer Heimat Portugal ist sie ein Star. Nun tritt Ana Moura in der Muffathalle in München auf.

Wenn der Fado, der "Blues Portugals", ungebrochen immer mehr Anhänger auf der ganzen Welt findet, dann liegt das auch an Ana Moura. Als die neben Mariza führende Fadista der jüngeren Generation hat sie dem Genre durch die Anreicherung mit Rock und Jazz eine Frischzellenkur verpasst, was sich unter anderem in Auftritten mit den Rolling Stones, Prince oder der hr-Bigband niederschlug. Ihre Alben "Desfado" und "Moura" halten in ihrer Heimat alle Rekorde, auch international hat sie gut eine Million Scheiben verkauft.

Auch mit ihrem neuen Album "Casa Guilhermina" (benannt nach dem Haus ihrer Eltern in Lissabon), das sie jetzt in der Muffathalle vorstellt, beschreitet sie wieder neue musikalische Wege. Inspiriert von der Musik, die ihre angolanische Mutter hörte, mischt sie diesmal afrikanische Genres wie Semba oder Kizomba zu Brasilianischem und klassischem wie neuinterpretiertem Fado.

Ana Moura, Mi., 24. Mai, 20.30 Uhr, Muffathalle, Zellstraße 4, www.muffatwerk.de