Am 8. März startet in München ein neues, digitales Angebot für Alleinerziehende. Sigrid Egner (links) und Annett-Katrin Wohlgemuth sind die Gründerinnen der Plattform.

Von Judith Bauer

Annett-Katrin Wohlgemuth lässt sich nicht so leicht aus der Bahn werfen. "Ich bin ein resilienter Mensch", sagt sie. Dennoch habe sie die Trennung von ihrem Ex-Mann, dem Vater ihrer zwei Kinder, als große Belastung empfunden. Für viele Alleinerziehende sind Auseinandersetzungen mit dem ehemaligen Partner nur eine von vielen Herausforderungen. "Kein Geld, keine Zeit, soziale Isolation, Erschöpfung", so fasst Wohlgemuth die Situation zusammen, in der sich viele Eltern nach einer Trennung befinden. Für diese Eltern gibt es nun "Amuvee", eine Online-Plattform, auf der Alleinerziehende Unterstützung finden können. Wohlgemuth hat sie gemeinsam mit Sigrid Egner gegründet, die ihre inzwischen erwachsenen Kinder ebenfalls allein erzogen hat.

Die Internetseite übernimmt für Mütter und Väter die kleinteilige Suche etwa nach finanzieller Förderung, Kinderbetreuung und Freizeitgestaltung. Auf www.amuvee.de beantwortet man zunächst einige Fragen nach der Lebenssituation, dem Einkommen und dem Wohnort - und erhält dann sofort eine lange Liste mit Angeboten, aufgeteilt nach Kategorien. Unter dem Stichwort "Geld" finden sich zum Beispiel Hinweise auf das Bayerische Familiengeld oder den Kinderzuschlag mit Infos zu Fristen und Links zu den Anträgen. Unter dem Stichwort "Trennung" erscheinen Informationen zu kostenloser Rechtsberatung samt Telefonnummern.

"Es gibt zwar viele Angebote für Alleinerziehende, aber sie sind nur schwer online zu finden", sagt Wohlgemuth. Oder man wisse gar nicht, wonach man suchen solle. In Karlsruhe und Stuttgart, wo das Angebot schon länger verfügbar ist, seien die Nutzerinnen und Nutzer oft überrascht davon, was ihnen alles zustehe, ergänzt Egner.

15 Prozent der Eltern sind alleinerziehend, die allermeisten von ihnen Frauen

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden unterstützt Amuvee in München. Die Bedingungen, mit denen Alleinerziehende zurechtkommen müssten, gehörten für sie "zu den ganz großen Ungerechtigkeiten unserer Gesellschaft". Etwa 15 Prozent der Eltern in Bayern sind alleinerziehend, die allermeisten von ihnen Frauen. Auch deshalb haben sich die Gründerinnen gemeinsam mit Habenschaden den 8. März, also den Internationalen Frauentag, als Stichtag für ihr Projekt in München ausgesucht.

Erst vor wenigen Monaten sind Egner und Wohlgemuth, die beide in Baden-Württemberg als Bankerinnen in Führungspositionen arbeiten, auf Habenschaden zugekommen. Die Zeit, alle Infos und Anlaufstellen für München zusammenzutragen, war knapp, zumal sie ehrenamtlich am Projekt arbeiten. Amuvee finanziert sich über Zuwendungen von Stiftungen und Unternehmen sowie privater Spender. Die Idee für die Plattform kam Wohlgemuth, als sie vor zwei Jahren an der Entwicklung eines Fördermittel-Finders für Corona-Hilfen beteiligt war. "Genau das brauchen wir für Alleinerziehende", dachte die Finanzexpertin damals.

Als sie selbst vor zwölf Jahren alleinerziehend wurde, habe sie vor allem die soziale Isolation hart getroffen, denn "unser gesellschaftliches Leben ist auf Partnerschaften ausgelegt", so die 56-Jährige. Außerdem blieb ihr neben der Betreuung ihres Sohnes kaum Zeit für sich: "Man ist ständig gefordert." Damals hätte ihr eine Plattform wie Amuvee geholfen, sich mit anderen Alleinerziehenden zu vernetzen. "Wenn man auf der Suche nach einem neuen Lebensentwurf ist, ist Unterstützung wichtig", ergänzt Egner. Genau dafür haben sie Amuvee gegründet.