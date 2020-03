Das Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen gegen zwei Betreuer einer Ruder-Schülergruppe auf dem Starnberger See ist vom Amtsgericht Starnberg gegen Geldauflagen eingestellt worden. Dem Vernehmen nach sollen sie 50 000 Euro und 12 000 Euro zahlen. Bei dem Training war ein 13-jähriger Gymnasiast aus München am 19. April 2015 in seinem Einerboot abgetrieben und im acht Grad kalten Wasser ertrunken. Der Ruderanfänger trug keine Rettungsweste und hatte kein Handy dabei. Die Staatsanwaltschaft hatte den beiden Übungsleitern vorgeworfen, gegen die Aufsichtspflicht und Sicherheitsvorschriften verstoßen zu haben. Das Amtsgericht begründet seine Entscheidung jetzt damit, dass trotz aufwendiger Ermittlungen und verschiedener Gutachten der tatsächliche Ablauf des eigentlichen Unfalls "nicht vollständig" zu klären gewesen sei. Es gebe zwar einen "hinreichenden Tatverdacht", dass der Aufsichtspflicht nicht nachgekommen worden sei, so das Gericht. Andererseits sei aber auch nicht davon auszugehen, dass die Angeklagten eine derart schwere Schuld treffe, die einer Einstellung des Verfahrens entgegenstehen würde.

Gegen den Beschluss hat die Staatsanwaltschaft München II Beschwerde eingelegt. Die Anwältin Annette von Stetten, die die Eltern als Nebenkläger vertritt, fordert weiter einen öffentlichen Prozess.