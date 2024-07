Bekanntlich ist der Kunde ja König. Aber es gibt auch Grenzen, wie ein Urteil in einem Zivilrechtsstreit am Amtsgericht München zeigt. Geklagt hatte in dem Fall eine Frau, die für sich, ihren Ehemann den schulpflichtigen Sohn sowie ihre Schwiegermutter eine 14-tägige Pauschalreise ab Düsseldorf nach Marsa Alam am Roten Meer zum Preis von 5539 Euro gebucht hatte. Knapp zwei Monate bevor es losgehen sollte, teilte das Reisebüro jedoch mit, dass sich die Flüge aufgrund einer Flugstreichung nach hinten verschoben hätten. Das aber wollte die Klägerin nicht hinnehmen. Denn es hätte bedeutet, dass die Rückreise erst nach Schulbeginn erfolgt wäre.