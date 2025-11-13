Richter Stefan Vollath blickt erwartungsvoll zur Bank der Staatsanwältin. „Wir beantragen Haftbefehl“, kommt es prompt und der Richter nickt. Nachdem er bereits fünfmal die Verhandlung gegen Mergim G. am Amtsgericht terminiert hat – und mittlerweile das zweite Jahr ergebnislos ins Land geht – lässt er nun den mutmaßlichen Betrüger festnehmen. Sechs Käufer soll der 33-Jährige geprellt und mehr als 200 000 Euro eingenommen haben, mit fingierten Anzeigen für Busse und Winterdienstfahrzeuge bei mobile.de und Ebay-Kleinanzeigen.

Auf dem Gang vor Gerichtssaal A232 herrscht reges Gewusel der internationalen Art: Eine Familie mit zwei kleinen Kindern aus der Ukraine wartet auf den Holzstühlen, zwei Herren stehen daneben und unterhalten sich auf mazedonisch, dazu ein Schwede aus Malmö und etliche Menschen mehr. Sie alle sind Geschädigte, sie alle hatten gehofft, Fahrzeuge zu erschwinglichen Preisen zu kaufen.

Es ist 9 Uhr, Zeugen, Dolmetscher, Verteidiger, Staatsanwältin, Schöffengericht, alle sind gekommen. Einzig der Angeklagte fehlt. Es sei ihm ein Fax zugegangen, berichtet Richter Vollath, auf dem ein Allgemeinmediziner aus Baden-Württemberg Mergim G. Verhandlungsunfähigkeit attestiere. Die Diagnose: Sinusitis und Bronchitis, also Probleme mit den Nebenhöhlen und den Bronchien. Der Patient sei nicht reisefähig, heißt es da. „Ich habe das Attest einem Rechtsmediziner vorgelegt, der sagt, derartige Symptome könne man gut mit Ibuprofen behandeln. Dann sei der Mann durchaus reise- und verhandlungsfähig.“ Also kommt jetzt der Haftbefehl.

Die Staatsanwaltschaft wirft Mergim G. vor, dass er etwa im Juli 2022 einen Reisebus Setra 417 auf mobile.de inseriert hatte und mit einer Interessentin einen Kaufvertrag abgeschlossen habe. Mehr als 35 000 Euro soll die Frau überwiesen haben – auf den Bus wartet sie bis heute. G. soll sie immer wieder hingehalten und erzählt haben, der Bus habe einen Unfall gehabt. Auf dieselbe Anzeige meldete sich ein weiterer Interessent. Dem soll G. eine Anzahlung von mehr als 16 000 Euro entlockt und ihn hingehalten haben mit Aussagen wie: Er sei gerade so beschäftigt oder sein Bruder sei gestorben. Zu einer Übergabe des Busses kam es bis heute nicht.

Ein Jahr später waren es wieder Fotos vom Bus Setra 417, die einen Käufer über mobile.de anlockten, er soll 54 000 Euro in den Sand gesetzt haben. Des Weiteren soll der Angeklagte via Kleinanzeigen.de und Whatsapp einen Unimog, einen Lkw sowie fünf Winterdienstfahrzeuge angeboten haben. Auch hier soll nie ein Fahrzeug ausgehändigt worden sein.

„Wir haben schon vierstellige Beträge für die Anreisen ausgegeben, weitere Anreisen sind nicht zumutbar“, sagt Richter Vollath. Also kündigt er an, die Zeugen in nicht öffentlicher Sitzung zu vernehmen. Wann der sechste Termin zur Verhandlung gegen Mergim G. stattfinden wird, ist noch unklar.