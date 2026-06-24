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Football-Star St. Brown über die Fußball-WM„Deutschland gewinnt das Ding“

Lesezeit: 4 Min.

Amon-Ra St. Brown im Einsatz für die Detroit Lions.
Amon-Ra St. Brown im Einsatz für die Detroit Lions. Bruce Kluckhohn/AP/dpa

Amon-Ra St. Brown ist in den USA so berühmt wie hierzulande Musiala oder Neuer. Beim Auftritt in München spricht er über die Gründe für seinen Erfolg und warum Deutschland Fußball-Weltmeister wird.

Von Philipp Crone

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Der Unterschied zwischen dem Mann mit und ohne Helm könnte größer kaum sein. Auf der Leinwand im Amerikahaus ist am Dienstagnachmittag einer der bestbezahlten und berühmtesten US-Sportler im Einsatz zu sehen, die reale Version wirkt jedoch auf den ersten Blick dann doch sehr ernüchternd durchschnittlich. Aber nur auf den ersten Blick.

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