Football-Star St. Brown über die Fußball-WM„Deutschland gewinnt das Ding“

Amon-Ra St. Brown ist in den USA so berühmt wie hierzulande Musiala oder Neuer. Beim Auftritt in München spricht er über die Gründe für seinen Erfolg und warum Deutschland Fußball-Weltmeister wird.

Der Unterschied zwischen dem Mann mit und ohne Helm könnte größer kaum sein. Auf der Leinwand im Amerikahaus ist am Dienstagnachmittag einer der bestbezahlten und berühmtesten US-Sportler im Einsatz zu sehen, die reale Version wirkt jedoch auf den ersten Blick dann doch sehr ernüchternd durchschnittlich. Aber nur auf den ersten Blick.