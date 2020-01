Familienerbe:Leben mit der Natur

Alexandra von Schönberg bewirtschaftet ein geschichtsträchtiges Gut am Ammersee. Über eine Frau, die das Andenken an ihre Ahnen bewahrt und nicht nur zupacken kann, sondern auch feines Papierhandwerk beherrscht.

Unweit von Andechs, auf dem Höhenzug zwischen Ammersee und Starnberger See, liegt dieser verwunschene Ort, Gut Hartschimmel. Man passiert die gemauerten Pfeiler der Einfahrt, fährt eine kilometerlange unbefestigte Straße hoch, vorbei an Wiesen und Feldern, und steht dann plötzlich mitten im Hof. Links grasen Galloway-Rinder, unter einem alten Apfelbaum stehen Schafe, Ziegen lugen neugierig aus ihrem Stallfenster. Das efeubewachsene Bauernhaus, die Rosenkugeln im Garten, der bunte Papierladen in der Scheune - alles wirkt so lebendig, gepflegt und einladend, dass man gleich überzeugt ist: Hier wohnen Menschen, die diesen Flecken Erde nicht nur als Privileg betrachten, sondern ihn bewirtschaften, schätzen und lieben.

Alexandra von Schönberg kommt über den Hof marschiert, blonde Haare, markante Brille, Jeans und Stiefel. Um den Hals trägt sie einen Wollschal mit bunten Bommeln, über der Strickjacke eine extra dicke Daunenweste. Es weht ein kalter Ostwind.

Sie sieht aus wie eine, die zupacken kann. Eine Frau, die nicht nur feines Papierhandwerk beherrscht, sondern auch gerne draußen im Stall ist. Aus Partys und teuren Kleidern habe sie sich noch nie etwas gemacht, sagt sie. Etwas mit eigenen Händen schaffen, das war ihr immer viel wichtiger. Seit fast 30 Jahren wohnt sie auf dem Gut, das 1857, zur Zeit Maximilians I., erbaut wurde. Unter den Ahnen sind königliche Beamte, hochrangige Wissenschaftler und Widerständler in der NS-Zeit. Alexandra von Schönberg, die auf dem Gut eine Papierwerkstatt und einen Laden betreibt, Haus, Hof und Bio-Landwirtschaft verwaltet, will es nun auch für Gäste weiter öffnen.

Wenn im Sommer das Obst reif ist, fährt sie mit Kisten voller Äpfel, Birnen und Quitten zur Safterei. Wenn ein Rind geschlachtet werden soll, ruft sie den Metzger an, damit er auf den Hof kommt und dem Tier den Stress im Schlachthof erspart. "Ich bin seit Kindheit Vegetarierin", sagt sie, "aber was soll's. Unsere Tiere führen ein schönes Leben." Das jüngste Kalb haben sie mit der Flasche aufgezogen. Mit braunen Zottelhaaren steht der kleine Bulle am Zaun und schaut seine Herrin herausfordernd an. Noël haben sie ihn getauft, weil er an Weihnachten geboren wurde.

Seit einiger Zeit vermietet Alexandra von Schönberg das Gut für Filmaufnahmen und Hochzeiten. Gefeiert wird unter Obstbäumen, auf einer Tanzbühne mitten in der Wiese oder im renovierten Atelier - und sollten die Hirschköpfe an der Wand stören, "dann kommen die eben raus", sagt die Veranstalterin. Eine Eselin, die auf den Namen "Die Kleine" hört, steht fürs Fotoshooting bereit, "sie macht das ganz routiniert", sagt die Hausherrin und streicht der Kleinen über den Kopf. Sonderwünsche aller Art versucht sie zu erfüllen. Und für die romantische Hochzeitsnacht steht das alte Holzhaus der Urgroßeltern bereit. Die hatten dort einst ihre Sommerfrische verbracht, mit Dichten und Malen, wie das in besseren Kreisen damals üblich war.

Die gelernte Buchbinderin geht voraus durch die Werkstatt in die Küche, gießt einen Kräutertee auf und sagt: "Behalten Sie die Jacke ruhig an." So ein altes Gemäuer ist schwer zu heizen. Bescheiden und unkonventionell wirkt die Einrichtung, und sie verrät den Geschmack der Hausherrin. Die Wände sind lindgrün und altrosa gestrichen, an der Wand hängen Jagdtrophäen, in den Regalen stehen Sammeltassen.

Alexandra von Schönberg, geborene Haushofer, ist im nahen Possenhofen geboren, aber weil sich die Eltern früh getrennt hatten, wuchs sie bei ihrer Mutter in Düsseldorf auf. Die Ferien verbrachte sie aber immer beim Vater auf Gut Hartschimmel. Der Wald, die Tiere, der Ammersee, das sind schöne Erinnerungen. Doch es gibt auch andere. Die sonntäglichen Mittagessen, erzählt sie, seien oft beklemmend gewesen. "Die Erwachsenen diskutierten kryptisch über Politik, wir Kinder mussten am Katzentisch sitzen und schweigen." So war das in vielen Familien nach dem Krieg. Die Menschen litten unter der Last ihrer Traumata und der Sprachlosigkeit.

Über die Familiengeschichte der Haushofers sei nie viel geredet worden, sagt die Erbin. Dabei gibt es eine beachtliche Ahnenreihe. Der Urururgroßvater war Hauslehrer von König Maximilian I.. Es gibt einen bekannten Landschaftsmaler in der Familie, Max Haushofer. Und Karl Haushofer, Alexandras Urgroßvater, war hochdekorierter Offizier im ersten Weltkrieg, berühmter Geograf und Professor an der Münchner Universität. Zu seiner Hochzeit im Jahr 1900 bekam das Paar Gut Hartschimmel geschenkt. Die beiden reisten schon vor dem Ersten Weltkrieg im königlichen Auftrag nach Japan.

Detailansicht öffnen Das idyllische Anwesen mit dem Bio-Hof dient immer wieder als Kulisse für Filmaufnahmen. (Foto: Stephan Rumpf)

Karls Ehefrau Martha hatte einen jüdischen Vater, damit stand er im NS-Staat unter Beobachtung. Doch durfte er seine geopolitischen Gedanken weiterhin in einer Reichsrundfunksendung veröffentlichen. Auch hielt Hitlers Stellvertreter Rudolf Heß lange Zeit seine schützende Hand über seinen Freund Haushofer - Heß hatte bei Haushofer an der Münchner Universität studiert. Und der Professor konnte weiter seine Karriere verfolgen. Auch die Söhne Albrecht und Heinz Haushofer waren anerkannte Wissenschaftler, der eine Geograf wie der Vater, der andere Agrarwissenschaftler. Mit Kriegsbeginn wuchs dann die Distanz zum Regime, Vater Haushofer zog sich auf Gut Hartschimmel zurück. Seine Söhne nahmen in Berlin Kontakt zum Widerstand auf. Heinz wurde im August 1944 in Berlin verhaftet, Albrecht ein halbes Jahr später. Im Gefängnis schrieb Albrecht die "Moabiter Sonnette", ein berührendes, verzweifeltes Versepos über den Kriegswahn. Er trug es bei sich, als er in der Nacht zum 23. April 1945 zusammen mit zwölf anderen Widerstandskämpfern am Lehrter Bahnhof auf offener Straße von der SS ermordet wurde. Sein Bruder Heinz, Alexandras Großvater, kam frei. Er bewirtschaftete Gut Hartschimmel und wurde später Direktor des Bayerischen Bauernverbands. 1964 übergab er das Gut seinem Sohn, dem CSU-Landtagsabgeordneten Martin Haushofer.

"Ach, diese alten Geschichten", sagt Alexandra von Schönberg und wärmt ihre Finger an der großen Teetasse. Sie weiß, dass sie ein Teil von ihr sind, von diesem Ort, von dieser Familie. "Ich bin ein Glied dieser Kette." Aber sie will nicht, dass die Kette zur Last wird. "Lassen Sie uns doch rüber in die Werkstatt gehen", sagt sie, steht auf und öffnet die alte Holztür.

"Mir war immer klar: Wenn ich hierher zurückkehre, dann muss ich etwas Eigenes haben." In der Werkstatt ist es bunt, Papier und edle Webstoffe, Bänder, Scheren, Leim und Farben füllen stapelweise die Regale. Bisweilen hat die Buchbinderin auch Kurse gegeben, "das hat mir sehr viel Spaß gemacht", erzählt sie. Sie mag es, sich auf andere Menschen einzulassen. Hauptsache, es kommt Leben ins Haus.

"Papier habe ich schon als Kind geliebt", erzählt sie. Während der Schulzeit in Düsseldorf habe sie bei einem alten Meister das Buchbinden gelernt. Eineinhalb Stunden Fahrzeit nahm sie dafür in Kauf. Nach dem Abitur sollte sie zum Sprachenlernen nach London gehen, so dachten die Eltern. Doch wieder lockte das Papier. Sie fand eine Kunstschule in London und blieb drei Jahre. Auf Wunsch des Vaters machte sie dann eine ordentliche Buchbinderlehre in München und ging anschließend nach Paris. Zielstrebig suchte sie auch dort die besten Meister, um weiterzulernen.

Detailansicht öffnen In ihrem Laden verkauft die Buchbinderin Alexandra von Schönberg eigenes Kunsthandwerk. (Foto: Stephan Rumpf)

Die französische Lebensart, die Freunde - sie liebte Paris. Da kam eines Tages ein Anruf ihres Vaters. "In Weilheim gibt ein Buchbinder auf, ich kauf' dir die Werkstatt." Da war sie 28, hatte noch nie länger auf Gut Hartschimmel gelebt, kam aus der Großstadt - und stieg doch in ihren alten Golf und fuhr nach Bayern. Sie übernahm die Werkstatt mit den Stammkunden in Weilheim, verlegte sie aber bald nach Hartschimmel. Drei Jahre später starb ihr Vater. "Ich bin froh, dass ich damals so entschieden habe", sagt sie heute.

Um die Einsamkeit zu bekämpfen, arbeitete sie nebenher in einem Kindergarten mit - und machte noch die Ausbildung zur Erzieherin. "Wenn ich merke: Da passt etwas nicht in meinem Leben, dann folge ich meiner Intuition. Dann gehe ich raus und ändere etwas." Dieser Pragmatismus trägt sie bis heute. Immer neugierig, immer unternehmungslustig, und durch den Kindergarten lernte sie viele Menschen in der Umgebung kennen.

Die Kunden brachten bald weniger Bücher zum Binden, aber sie wollten edle Geburtstagskarten, schöne Schachteln, Leporellos, Bilderrahmen oder Hochzeitseinladungen. So hat sie ihr Repertoire stetig erweitert. Ihr Faible für englische und französische Designs ist geblieben.

Sie ist zu beschäftigt, als dass sie all den Einladungen in die Münchner Gesellschaft folgte, die regelmäßig eintreffen. Doch bei einem dieser Essen lernte sie einst ihren Mann kennen. Er teilt ihre Liebe zum Handwerk, hat einen Stoffgroßhandel und ein international tätiges Architekturbüro in München. Drei Kinder kamen auf die Welt.

Der älteste Sohn studiert inzwischen Forstwissenschaften, kümmert sich um Wald und Wild auf dem elterlichen Anwesen und will es eines Tages weiterführen. Das macht die Mutter glücklich, dass die Kinder das Gut zu schätzen wissen. "Wenn ein Sturm kommt, sind wir hier oben ganz schön verloren, dann holen wir Kerzen und Streichhölzer raus, weil alle wissen: Bald fällt der Strom aus." Dann gibt's auch kein Wasser, denn das kommt aus der eigenen Quelle, mit elektrischer Pumpe. Es ist ein Leben mit der Natur. Dem Wald, den Rindern, Schafen, Ziegen und Eseln, dem alten Haus mit seinen Eigenheiten.

"Mein Leben ist wie ein großes, buntes Puzzle", sagt die Hausherrin und stapft durch die Kälte zurück ins Haus. Sie wirkt sehr zufrieden mit diesem Puzzle.