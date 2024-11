Der Planet ist in Aufruhr, sagt Amitav Ghosh in seinem Buch „Der Fluch der Muskatnuss“. Jetzt war der indische Romancier und Klimaaktivist in München. Ein Gespräch über das katastrophale Erbe des Kolonialismus, Donald Trump – und warum er Frank Schätzings Bestseller „Der Schwarm“ so ungeheuer schätzt.

Interview von Jutta Czeguhn

„Trinkt man hier üblicherweise Tee?“ Amitav Ghosh jedenfalls hat sich eine Tasse bringen lassen. Man trifft den Schriftsteller, der aus dem indischen Kolkata (früher Kalkutta) stammt, in einem Büro des Rachel Carson Centers der LMU, wo unter anderem Umweltgeisteswissenschaften gelehrt werden. Während seines Gast-Aufenthalts in München hat Ghosh im Literaturhaus und an der Uni gelesen sowie einen Workshop gehalten. Zuletzt hat sein Buch „Der Fluch der Muskatnuss“ (Matthes & Seitz) Aufsehen erregt, in dem er ausgehend vom Massaker der holländischen Kolonialisten im 17. Jahrhundert an den Bewohnern eines winzigen Gewürzinsel-Atolls südöstlich von Indonesien eindrucksvoll 400 Jahre Weltgeschichte aufrollt. Ghosh, hochdekorierter Autor, ist ein engagierter Denker, vor allem über die Zukunft des Planeten, für den er wenig Zukunft sieht. Es wird ein Gespräch über das katastrophale Erbe des Kolonialismus, über Donald Trump und Frank Schätzings Bestseller „Der Schwarm“.