„Ein lebenswertes Quartier, das Geschichte und moderne Stadtentwicklung vereint“ – diese Vision will der Bund realisieren, wenn er die „Ami-Siedlung“ im Münchner Süden mit bis zu 1000 sehr günstigen Wohnungen nachverdichtet. Doch das für München und den bundeseigenen Wohnungsbau enorm wichtige Projekt steht nun auf der Kippe.
Nachverdichtung in München„Ami-Siedlung“ ein Denkmal? 1000 günstige Neubau-Wohnungen auf der Kippe
Lesezeit: 4 Min.
Der Bund will die Siedlung am Perlacher Forst in München in großem Stile nachverdichten und die Wohnungen dann für zehn Euro pro Quadratmeter vermieten. Doch einflussreiche politische Kräfte arbeiten daran, dass das Areal unter Schutz gestellt wird – womit das Bauvorhaben hinfällig wäre.
Von Sebastian Krass
Streit um Inobhutnahme:Und dann holten sie Julia ab
Ständig gibt es Ärger, das Mädchen ist labil, die Eltern wissen nicht mehr weiter. Die Zwölfjährige vertraut sich der Schulpsychologin an – und die lässt den Fall eskalieren.
Lesen Sie mehr zum Thema