Nachverdichtung in München„Ami-Siedlung“ ein Denkmal? 1000 günstige Neubau-Wohnungen auf der Kippe

Lesezeit: 4 Min.

Auf den ersten Blick wirkt die Ami-Siedlung an der Cincinnati-Straße unscheinbar. Denkmalschützer sprechen ihr aber einen hohen Wert als Zeitzeugnis der Nachkriegsjahre zu.
Auf den ersten Blick wirkt die Ami-Siedlung an der Cincinnati-Straße unscheinbar. Denkmalschützer sprechen ihr aber einen hohen Wert als Zeitzeugnis der Nachkriegsjahre zu. (Foto: Johannes Simon)

Der Bund will die Siedlung am Perlacher Forst in München in großem Stile nachverdichten und die Wohnungen dann für zehn Euro pro Quadratmeter vermieten. Doch einflussreiche politische Kräfte arbeiten daran, dass das Areal unter Schutz gestellt wird – womit das Bauvorhaben hinfällig wäre.

Von Sebastian Krass

„Ein lebenswertes Quartier, das Geschichte und moderne Stadtentwicklung vereint“ – diese Vision will der Bund realisieren, wenn er die „Ami-Siedlung“ im Münchner Süden mit bis zu 1000 sehr günstigen Wohnungen nachverdichtet. Doch das für München und den bundeseigenen Wohnungsbau enorm wichtige Projekt steht nun auf der Kippe.

