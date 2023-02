Das Amerikahaus zeigt Werke der chilenischen Künstlerin Claudia Barbera, in denen sie den Kampf von Frauen gegen Gewalt und Missbrauch thematisiert.

Den Kampf von Frauen gegen Gewalt und Missbrauch in einer patriarchalischen Gesellschaft thematisiert die 1984 im chilenischen Valparaíso geborene Künstlerin Claudia Barbera. Mit ihrer Kunst - Fotolithografien, Kaltnadel- und Ätzradierung auf Baumwollpapier - arbeitet die Chilenin auch ihre eigene Familiengeschichte auf, die unter dem Einfluss der patriarchalischen, katholischen Pinochet-Gesellschaft stand. Barbera beschreibt sie als "Raum voller Zensur, Schweigen, Seufzen, Gebeten und Liedern".

Ihre Ausstellung trägt den vielsagenden Titel "Putas Vírgenes" (Jungfräuliche Huren). Sie wird am Freitag, 24. Februar, um 19 Uhr im Amerikahaus eröffnet. Am Samstag, 25. Februar, lädt Barbera zu einem Workshop ein, in dem es darum geht, Erfahrungen mit geschlechtsspezifischer Gewalt künstlerisch zu verarbeiten. Die Ausstellung ist eine Kooperation mit frau-kunst-politik e.V. und dem Münchner Sozialreferat.

Claudia Barbera: Putas Vírgenes, Amerikahaus München, Karolinenplatz 3, 25. Feb. bis 20. Mai