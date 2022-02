Von Klaus Kalchschmid

Das Gesicht von Kelvin Hawthorne kennt jeder, der Konzerte des Münchener Kammerorchesters besucht. Nun geht er bald in Rente, ist aber immer noch voller Neugier. Ohne die wäre er beim für alles Zeitgenössische und Ungewöhnliche aufgeschlossenen Münchener Kammerorchester (MKO) allerdings sowieso falsch am Platz. Nun gründete der gebürtige New Yorker eine neue Reihe im Schwere Reiter, die anschließt an das, was nicht nur das MKO dort seit Jahren veranstaltet: "New American Chamber Music" heißt sie.

Ein voller Erfolg war das erste Konzert mit "Kelvin Hawthorne & A Straight Line", so genannt das kleine Kollektiv seiner Musiker, deren Streicher Kollegen vom MKO sind, und Werken von Jessie Montgomery, Raven Chacon, John Zorn und Julia Wolfe. Es erbrachte den Beweis, dass US-amerikanische Musik alles andere als "seicht" ist, auch wenn man um gute Musik zu schreiben, "in den Staaten nicht erst beweisen müsse, dass man intellektuelle Anforderungen à la Adorno erfüllt", wie der Bratscher lachend zu bedenken gibt.

Detailansicht öffnen 1987 kam Kelvin Hawthorne nach München und zum Münchener Kammerorchester. (Foto: Florian Ganslmeier)

Begonnen hatte das Konzert mit "Source Code" für Streichquartett der 1981 geborenen afroamerikanischen Komponistin Jessie Montgomery, ein wunderbar gesangvolles Stück, das auf Spirituals zurückgeht. Für John Zorn sehr untypisch dann sein Quartett "The Unseen" mit dem Untertitel "Musik für den Tempel". In der Partitur stehen Titel wie "The Swan, Atom, Parsifal, W, Primordial Chaos, Evolution, The Five, The Seven-Pointed Star" und "The Dove": eine feine, Anton von Webern nahe, aber ungleich geschmeidigere Musik ist das, die sich auf die abstrakten Bilder der Malerin und Mystikern Hilma Af Klint (1862-1944) bezieht. Nina Takai, Viktor Stenhjem, Bridget MacRae (Cello) und Kelvin Hawthorne spielten sie mit einem Höchstmaß an klanglich-struktureller Einfühlung.

Sehr amerikanisch waren die beide Werke für kleines Ensemble: Raven Chacons herrlich illustratives Stück von 2019 besitzt den schon in der Schreibweise verschwurbelten Titel "(Bury Me) where the lightning [will] never find me" für Geige, Cello, Bassklarinette (Stefan Schneider) und Schlagzeug (Richard Putz). Es handelt davon, wie jemand einem möglichen Blitzschlag auszuweichen gedenkt. Nicht nur hört man Klänge wie Donner, pfeifenden Wind und Zirpen von Zikaden aus den Wüsten- und Steppenlandschaften, in deren Nähe Chacon aufgewachsen ist, sondern auch Entengeschnatter und allerlei Geräusche der Stadt: etwa Sirenen oder vorbeifahrende, hupende Autos. Das besitzt alles zwar keine logische Struktur, ist aber enorm unterhaltsam und witzig komponiert.

Detailansicht öffnen Sie eröffneten die Reihe: Viktor Stenhjem, Bridget MacRae, Nina Takai und Kelvin Hawthorne (von links). (Foto: Bettina Sandhäger)

Julia Wolfes, geboren 1958, gehört neben Michael Gordon und David Lang zum von ihr 1987 mitgegründeten New Yorker Komponisten-Kollektiv "Bang on a Can". Es führt den Stil der Minimalisten Steve Reich, Philip Glass und John Adams weiter und hat Hawthorne in seiner Jugend stark beeinflusst. Man hört ihrem Stück "Singing in the Dead of Night" über weite Strecken die Auseinandersetzung mit diesen Komponisten an, auch wenn deren Konsequenz immer wieder lustvoll durch- und unterbrochen wird. Da hat dann ein traumverlorenes "Nocturne" ebenso seinen Platz wie wilde Glissandi des Klaviers oder ein riesiges Crescendo am Ende, das in klangliches Chaos und ein mit Schleifpapier erzeugtes Weißes Rauschen mündet. Hawthorne wollte als Amerikaner amerikanische Musik unterschiedlichsten Ursprungs präsentieren und zeigen, dass man zugleich wenig Scheu vor populären Klängen haben und gute, zeitgenössische Musik komponieren kann.

Im nächsten Konzert von "New American Chamber Music" am 6. April werden Werke von Caroline Shaw, George Lewis, Nico Muhly, Catherine Lamb, Bratschen-Kollegin Hawthornes, und Pierre Jalbert gespielt. Das Konzert bestreitet "re:ensemble" unter der Leitung von Kate Maloney, die Kelvin Hawthorne ein wenig bremsen musste, damit die ausgewählte Musik auch für europäische Ohren "nicht zu viel Seichtigkeit besitzt", was der Bratscher natürlich nicht wirklich ernst meint.

Detailansicht öffnen Am 6. April kommt das re:ensemble ins Schwere Reiter. (Foto: Christoph Vandory)

Am 14. Juni spielt wieder "A Straight Line" unter anderem Werke von Andrew Norman, David Lang und die Uraufführung eines Werks von Gloria Coates für vier Bratschen. Der Kompositionsauftrag ist sozusagen das Abschiedsgeschenk des Münchener Kammerorchesters an seinen langjährigen Kollegen.

Er wurde 1955 in New York geboren und ist nicht zu verwechseln mit dem gleichaltrigen erfolgreichen Politiker der Demokraten gleichen Namens und auch nicht "mit den vielen polizeibekannten Verbrechern meiner Heimat", wie er lachend erklärt. Nachdem der junge Student in New York erst einmal Itzhak Perlman oder Pinchas Zukerman sein wollte "und ganz heiß darauf war, einen virilen Geigenton zu kultivieren", landete er schließlich bei der Bratsche, die für Kenner nicht weniger sexy klingt, spielte in Venezuela dreieinhalb Jahre im Orchester, dann im Zürcher Kammerorchester und zwei Jahre im renommierten dortigen Tonhalle-Orchester. 1987 verschlug es ihn nach München und zum Münchener Kammerorchester.

Das war unter Hans Stadlmair noch ein ganz traditionelles Orchester, das sich erst von 1995 an unter Christoph Poppen, Alexander Liebreich und nun Clemens Schuldt zu einem Ensemble wandelte, das mit anspruchsvollen Programmen und ebensolcher Spielkultur neben den anderen Münchner Orchestern gleichberechtigt ist: "Es war ein unverhofftes Glück und eine große Freude, diesen Weg über Jahrzehnte mitgehen zu dürfen."

New American Chamber Music, Programminfos unter www.schwerereiter.de