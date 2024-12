Von Sabine Reithmaier, Amberg

„Der Panda ist ja nicht nur Bär, sondern: / Sehr viel mehr. / In Amberg nämlich ein Singulär. Er gemahnt uns an den Gott Pan; / Man sieht es ihm kaum an: / So klein er ist – er hat was / Göttliches. Dochdoch. Bestimmt.“ Eckhard Henscheid, einst Mitglied der „Neuen Frankfurter Schule“ und Miterfinder des Satiremagazins Titanic, schreibt nicht mehr allzu viel. Aber für ein Buch über das Auto, das er und seine Frau Regina, ebenfalls Schriftstellerin, seit 36 Jahren fahren, ließ er sich doch einige Verse entlocken.