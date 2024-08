Der Platzhirsch am Ambacher Seeufer wagt den Neuanfang – und es sieht aus, als mache er alles richtig. Reservierung wird deshalb unbedingt empfohlen, gerade am Wochenende.

Von Karl-Heinz Peffekoven

Draußen geht ein Wolkenbruch nieder, und der Starnberger See schickt ungewohnt grimmige Wellen ans Ambacher Ufer. Kein Mensch ist unterwegs, der Anleger geschlossen, auf die Biergartentische prasselt der Regen. Umso behaglicher sitzen Peffekoven und Begleitung in der kleineren Stube des Fischmeister, der gerade um zwölf Uhr Pforten und Küche geöffnet hat. Noch ist nicht viel los, drei solide Herren hocken im Eck beim Weißbier, zwei Tische weiter ein Paar, ein wenig verlegen offensichtlich beim ersten Date. An einem Tisch bei der Küche malen zwei Mädchen. Der stille Charme des Augenblicks gibt Gelegenheit, die schönen Details der herrlichen alten Wirtschaft zu betrachten: den grünen Kachelofen, die Holzbänke, das Kruzifix im Eck.