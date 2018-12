18. Dezember 2018, 19:30 Uhr München heute Amazon feiert München-Jubiläum / SPD kritisiert Zustand der U-Bahnhöfe

Seit 2016 verschickt Amazon aus seinem Prime-Now-Lager an der Arnulfstraße Lebensmittel und Drogerieartikel.

Von Johannes Huyer

Es piepte, es quietschte, es krächzte: Das 56-K-Modem. Vor 20 Jahren war es der einzige Weg ins Internet, Onlinehändler wie Amazon fristeten damals noch ein Schattendasein. Geschenke kaufte jeder Vernünftige im Laden - zu groß war die Gefahr, dass das im Internet bestellte Spielzeug, die Bücher und die Krawatten für den Vater nicht rechtzeitig bis Heiligabend ankamen.

Heute dagegen wird es wohl kaum einen Weihnachtsbaum geben, unter dem kein online bestelltes Geschenk liegt. Teil dieser Entwicklung ist Amazon, das seit 20 Jahren auch in München einen Sitz hat. Der weltgrößte Versandhändler hat den Alltag vieler Menschen verändert - inzwischen lassen sich sogar Weihnachtsbäume und Plätzchen im Internet ordern.

Amazon selbst ist in München zu einem großen Arbeitgeber aufgestiegen, wie mein Kollege Anton Rainer aufgeschrieben hat; ähnlich wie vier andere Technologie-Konzerne aus den USA. Auch Google, Microsoft, LinkedIn und IBM haben ihren Platz in der Landeshauptstadt gefunden. Und arbeiten von hier aus unter anderem an Künstlicher Intelligenz und der besseren Vernetzung von Mensch und Maschine. Allesamt Technik, die weder piepst, quietscht noch krächzt.

Das Wetter: Nach einzelnen Frühnebelfeldern scheint zeitweise die Sonne. Die Luft erwärmt sich auf etwa sechs Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wiesnwirt Roiderer muss 90 000 Euro zahlen Das Amtsgericht München erlässt einen Strafbefehl gegen Toni Roiderer wegen Hygienemängeln in seinem Gasthof in Straßlach. Zum Artikel

Stadtrat beschließt ganztägies Alkoholverbot am Hauptbahnhof SPD und CSU erhoffen sich davon einen Rückgang der Straftaten. Die Opposition fürchtet, dass die Szene sich nur verlagert. Zum Artikel

SPD: München bewahrt U-Bahnhöfe "nur halbherzig vor dem Verfall" Taubenkot, fehlende Lamellen, nackter Beton: Politiker fordern die Stadt auf zu handeln. Doch die Verkehrsbetriebe haben keine Zeit für Schönheitsreparaturen. Zum Artikel

Ex-Partnerin mit Messer schwer verletzt Es ist der dritte Stalking-Fall innerhalb weniger Tage: Ein 35-Jähriger soll seine ehemalige Freundin in ihrer Wohnung niedergestochen haben. Danach wartete er draußen auf die Polizei. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

WÄHRENDDESSEN IN...

...Regensburg: "Sterben ist ja kein Full-Time-Job"

Der Theologe Rupert Scheule bereitet einen Studiengang zum Tod vor. Er erklärt, warum Humor für Sterbende so wichtig ist, worum es sich bei perimortaler Kompetenz handelt und warum Menschen nach einem Atemstillstand noch hören können. Zum Artikel

