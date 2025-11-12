Die Münchner Theaterschauspielerin mit japanischen und brasilianischen Wurzeln fiel schon früh durch ihr Können auf. Und spielte sich rasch in die Herzen des Publikums. Schon während ihres Studiums war Amanda da Gloria in Produktionen von Katharina Thalbach oder Lutz Hübner zu sehen und bekam danach ein Stipendium. Es folgten weitere Theaterrollen, unter anderem am Residenztheater in München und am Stadttheater Bremerhaven. Auch aus diversen Film- und Fernsehrollen kennt man sie. So zählte sie lange zu den festen Mitgliedern der Krimireihe „Soko München“ und spielte in der RTL-Serie „Sisi“. Im Fernsehkrimi „Maria hat Angst“ schlüpft sie an der Seite von Natalia Wörner und Fritz Karl in die Rolle einer Zeugin eines Mordfalls. Der Film unter der Regie von Lars Becker ist am 28. November auf Arte zu sehen (20.15 Uhr) und zuvor ab 21. November in der Mediathek.

Montag: Liebe zum Holz

Die Schauspielerin Amanda da Gloria hat dieses Schränkchen selbst gebaut. Sie liebt es, mit Holz zu arbeiten. (Foto: privat)

Ich starte meinen Tag mit einer Shopping-Tour. Im Baumarkt. Die einzige Shopping-Leidenschaft, die ich habe – Handtaschen und Schuhe interessieren mich eher weniger. Ich renoviere gerade meine Wohnung und restauriere alte Möbelstücke, die meisten baue ich aber selbst. Ich liebe das Arbeiten mit Holz, es vergibt mehr als Metall, lässt sich so schön schneiden, auch mit Handwerkzeug, und es riecht besser als jeder andere Baustoff. Deshalb trifft man mich im Moment hauptsächlich in meinem neuen Lieblingsbaumarkt an, dem Hornbach in Freiham. Der hat ein super Sortiment, die Mitarbeiter dort beraten einen fantastisch und sind sehr freundlich. Neben den Holz-Mitarbeitern vor allem die der Farben-Abteilung. Die auf mein Nachfragen deswegen so besonders fröhlich und nett sind, weil sie täglich von Farben und Dämpfen umgeben sind.

Dienstag: Aktiv an der frischen Luft

Eine bei Joggern beliebte Laufrunde führt auch über den Flauchersteg. (Foto: Robert Haas)

Heute hole ich meinen besten Freund zum Joggen ab. Er arbeitet beim Kinderschutz München und leistet dort seit Jahren sehr wichtige Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe. Der Kinderschutz München ist eine Institution im Bereich soziale Arbeit, die ich mit ihrem breiten Spektrum, von ambulanter Erziehungshilfe zu Beratung bei sexuellem Missbrauch, für sehr unterstützenswert halte. Sein Büro liegt direkt an der Isar, und wir joggen bis zum Flaucher, einem meiner absoluten Lieblingsorte in München. Oft machen wir dann zum Abschluss noch einen kurzen Isar-Tauchgang. Bei den Temperaturen gerade wird es bei mir diesmal vielleicht aber auch nur der kleine Zeh. Und wenn wir besonders lustig sind, und das sind wir meistens, gehen wir im Anschluss noch zu den Eisstockschützen ins Werksviertel hinter dem Ostbahnhof.

Mittwoch: Im Lieblingskino

Ist sie bloß eine manipulative Firmenchefin oder doch eine Außeridische? Emma Stone im Kinofilm „Bugonia“. (Foto: Imago/Cinema Publishers Collecti)

Abends gehe ich in die Sneak Preview im City-Kino. Ich mag es, überhaupt nicht zu wissen, was mich erwartet (zumindest in diesem Lebensbereich), weswegen ich im Vorfeld eigentlich auch nie Filmtrailer gucke. Und ich liebe das erlesene Programm und die Atmosphäre im City. Hier habe ich unter anderem große Perlen, wie „Everything Everyhere All at Once“, „Toni Erdmann“ und „Fünf Zimmer, Küche, Sarg“ entdecken dürfen, und vor Kurzem „One Battle After another“, den ich sehr mochte. „Bugonia“ von Giorgos Lanthimos plane ich dort auch sehr bald zu sehen, vollkommen gezielt und unüberraschend.

Donnerstag: Vier in einem

Amanda da Glorias Vater hat es erfunden und gebastelt: Das Gloryphon, seine Eigenkreation, besteht aus vier Instrumenten in Einem: Harfe, Gitarre, Monochord und Geige. (Foto: privat)

Heute besuche ich das ars musica, ein kleines, sehr feines Musikgeschäft in der Lindwurmstraße. Man fühlt sich, sobald man „Münchens kultigsten Musikladen zwischen Vergangenheit und Gegenwart“ betritt, wie in Mr. Margoriums Instrumenten-Paradies. Und man wird von Roland, dem Inhaber und Gutachter für historische Instrumente und Flo, dem Saiten-Spezialisten, höchst kompetent beraten. Mein Vater war Vollblut-Musiker, es gab keine Jamsession, die an ihm vorbeiging oder an der er vorbeiging, nicht mal an den entferntesten Orten der Erde. Und er hat wunderschöne, einzigartige Saiten-Instrumente gebaut. Von ihm habe ich, glaube ich, die Liebe zum Arbeiten mit Holz und meine große Liebe zur Musik. Das Gloryphon, seine Eigenkreation, besteht aus vier Instrumenten in Einem: Harfe, Gitarre, Monochord und Geige. Ein absolutes Unikum und etwas für echte Musik-Nerds. Im ars musica findet es vielleicht ein neues Zuhause, oder seinen Weg in die Welt.

Freitag: Filmabend mit Freunden

„Maria hat Angst“, den ich letzten Winter unter der Regie von Lars Becker in Berlin gedreht habe, startet heute in der Arte-Mediathek, linear läuft er am 28. November um 20.15 Uhr auf Arte. Vormittags gehe ich im „Nebenan & Unverpackt“ am Willibaldplatz einkaufen, einem ganz tollen Laden – bio, regional, nachhaltig und plastikfrei – um alles für den Abend vorzubereiten. Meine Freunde und ich haben da seit Jahren diese Tradition, wenn ein Film von mir anläuft: Sie kommen zum Fernsehabend, schnattern in einem durch und zerpflücken alles, aber wirklich alles, gnadenlos – Darstellung, Anschlussfehler, katastrophale Nachsynchro … Aber, desto besser der Film, desto ruhiger die Crowd. Ich bin gespannt, wie es sich hier verhält. Die Arbeit mit Lars war wirklich toll und eine sehr besondere Erfahrung für mich.

Samstag: Vegan essen gehen

Gedeckter Tisch im veganen Restaurant „Max Pett“ in der Pettenkoferstraße 8 im Münchner Klinikviertel. (Foto: Catherina Hess)

Nachmittags treffe ich mich mit meiner großartigen Agentin und Freundin, meinem beruflichen Partner in Crime. Wir besprechen im Lost Weekend bei einem Kaffee Projekte und koordinieren Termine, bevor wir ins Max Pett in der Pettenkoferstraße weiterziehen. Da besprechen wir zwar manchmal auch noch ein paar berufliche Sachen, sind aber auch sehr schnell im Feierabend und philosophieren über Gott und die Welt. Mein Favorit dort ist das Veggie-Schnitzel Wiener Art mit Kartoffel-Gurken-Salat und Dattel-Ketchup, in Paarung mit unseren guten Gesprächen.

Sonntag: In Europas schönstem Dorf

Huglfing ist eine Ort im Landkreis Weilheim-Schongau im Pfaffenwinkel. Dieses Jahr 2025 wurde es als schönstes Dorf Europas mit der Goldmedaille ausgezeichnet. (Foto: Imago/Michael Nguyen)

Heute gehe ich in die Kristall-Therme am Kochelsee. Nachdem ich aus der Panorama-Sauna lang genug den Herzogstand angestarrt und danach ein Eisbad im Kochelsee genommen habe (nach der Sauna problemlos), fahre ich aufs Land, nach Huglfing, einem der meiner Meinung nach schönsten Orte um München. Freunde von mir haben dort in einem alten Bauernhaus ein Musikstudio, in dem wir gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Oft endet so eine Session mit einem langen Nachtspaziergang unter einem verrückt leuchtenden Sternenhimmel und man atmet die leckerste, klarste Luft, die ich kenne. Und wenn man Glück hat, sieht man ein Pferd oder ein Schaf, oder wie sich Fuchs und Gans gut Nacht sagen.

Schauspielerin Amanda da Gloria. (Foto: Jeanne Degraa)

Amanda da Gloria absolvierte ihr Schauspielstudium an der Folkwang Universität der Künste Essen/Bochum und wurde währenddessen mit einem Exzellenz-Stipendium und der Aufnahme in die Studienstiftung des deutschen Volkes ausgezeichnet. Sie spielte unter anderem am Schauspielhaus Bochum und am Residenztheater München. Ihr Filmdebüt gab sie an der Seite von Ulrich Tukur im Biopic „Grzimek“ (2015, Regie: Roland Suso Richter). Als Kriminalkommissarin Antonia Bischoff ermittelte sie von 2016 bis 2019 in der Krimi-Serie „Soko München“. Es folgten Filme wie das Drama „Stumme Schreie“ (2019) von Johannes Fabrick, Katharina Bischofs Langfilmdebüt „Ein Schritt zu viel“ (2020) und die Historienserie „Sisi“ (2022, Regie: Sven Bohse, Miguel Alexandre).