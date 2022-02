Von Klaus P. Richter, München

Eigentlich ist die C-Dur Fantasie von Robert Schumann eine Schmerzbewältigungsmusik. Denn er drohte, seine Clara durch väterliches Verdikt zu verlieren. Deshalb schrieb er ihr auch: "Das ist das Passionierteste was ich je gemacht habe". Aber im ersten Satz agiert er zwischen "Durchaus phantastisch" und "leidenschaftlich" und in der Mitte wird er "Im Legendenton" sogar elegisch. Diese Ambivalenzen gelang es Amadeus Wiesensee im Künstlerhaus plastisch zu gestalten, obwohl die "Passion" moderato blieb. Dafür fand dann jenes heraklitische "Panta rhei", alles fließt, das der Philosophiekundige in seinen Einführungsworten als mentale Devise für das Werk beschwor, in den beiden anderen Sätzen bewegenden Ausdruck.

Vor allem im Finale mit dem Beethoven-Zitat traf er, wie später in der Zugabe, den Schumann'schen Seelenton zwischen erzählerischer Eloquenz und poetischer Nachdenklichkeit. Vor dem Opus magnum des Abends, Beethovens opus 111, führte er noch Schönbergs erste atonale Aphorismen opus 19 vor: klanglich so schön, dass ihre lapidare Spröde dahinter verschwand. Ein "Apassionato con brio" wollte auch Beethoven für den ersten Satz seiner letzten Sonate - Wiesensee blieb es ihr nicht schuldig. Nur "fließt" es beim spätesten Beethoven weder elegisch noch eloquent: Er artikuliert dramatisch und existenziell. Darauf lässt sich Wiesensee zwar ein, aber überlädt es nicht mit Tiefsinn.

Das "Maestoso" mit seiner doppelten Punktierung verstand er ohne Pathos und setzte dann, geschult vor allem beim legendären Karl-Heinz Kämmerling und inzwischen vielfach preisgekrönt, weniger auf Konfliktharmonik als auf Tempo und rhythmische Schärfung. Aber mit dem C-Dur des zweiten, letzten Satzes löste er dessen Versprechen auf Lösung und Auflichtung ein und verwandelte ihn über die vielen Gespinste flimmernden Lichts der Trillerketten in erhabene Transzendenz-Ahnung.