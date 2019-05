30. Mai 2019, 18:34 Uhr Am Wochenende Gleisarbeiten

Auf den Linien U 1 und U 2 kommt es zwischen Sendlinger Tor und Kolumbusplatz zu Beeinträchtigungen

Am Wochenende kommt es auf den U-Bahnlinien U 1 und U 2 erneut zu Einschränkungen. Der Grund: Die Stadtwerke erneuern zwischen Sendlinger Tor und Kolumbusplatz Gleise. Die U 1 und U 2 sind im Zentrum unterbrochen. Am Freitag, 31. Mai, fahren die Linien abends von etwa 23 Uhr an im 20-Minuten-Takt. Am Samstag und Sonntag, 1. uns 2. Juni, wird die U1 geteilt: Im Norden fahren die Züge alle zehn Minuten zwischen Olympia-Einkaufszentrum und Hauptbahnhof, im Süden alle 20 Minuten zwischen Kolumbusplatz und Mangfallplatz.

Die U 2 wird ebenfalls geteilt: Im Norden fahren die Züge alle zehn Minuten zwischen Feldmoching und Hauptbahnhof, im Süden alle 20 Minuten zwischen Kolumbusplatz und Messestadt Ost. Der Abschnitt Giesing - Messestadt Ost kann im Fünf- und 15-Minuten-Takt bedient werden. Zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz verkehren nur Pendelzüge mit eingeschränkter Kapazität im Zwölf-Minuten-Takt. Die Linie U 8 entfällt. Als Ersatz wird eine Tramlinie zwischen Wettersteinplatz und Stachus eingerichtet, die von 9 bis 20 Uhr alle zehn Minuten fährt. Die MVG informiert ihre Fahrgäste im Internet unter mvg.de, in der App "MVG Fahrinfo München" und an der kostenlosen MVG-Hotline unter 0800/344 22 66 00