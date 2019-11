Die CSU will in der Altstadt einen neuen Grünzug anlegen. Dadurch soll der Park zwischen Sendlinger-Tor-Platz und Stachus entlang der Herzog-Wilhelm-Straße erweitert werden. Auf dem betroffenen Areal zwischen Josephspital- und Herzogspitalstraße liegen jetzt eine Tankstelle, eine Tiefgaragenzufahrt, ein italienisches Restaurant und ein Betriebshof der Stadt. Gleich im Anschluss an die geforderte Grünanlage wird entlang der Herzog-Wilhelm-Straße ein Stadtbach an die Oberfläche geholt. Für die konkreten Pläne auf der anderen Seite der Josephspitalstraße will die CSU-Fraktion Vorschläge von Bürgern einholen. In einer ersten Skizze ist die Tankstelle in die neue Tiefgarage verlegt, an der Oberfläche bleiben nur Bäume, Grünflächen, ein Brunnen, das Restaurant und ein Nachtkiosk. Die Zufahrt und Ausfahrt zu den Stellplätzen, deren Zahl um die Summe der an der Oberfläche verlorenen Parkplätze steigen soll, würde über die Josephspital- und Herzogspitalstraße erfolgen.