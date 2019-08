15. August 2019, 18:39 Uhr Am S-Bahnhof Untermenzing Streit zwischen Volksfestbesuchern eskaliert

Zu einer Schlägerei zwischen zwei betrunkenen Gruppen ist es am S-Bahnhof Untermenzing gekommen. Die Beteiligten waren bereits zuvor beim Volksfest in Dachau aneinandergeraten. Laut Bundespolizei fing die Auseinandersetzung Mittwochnacht um 0.20 Uhr in der S-Bahn an und eskalierte dann am Bahnhof in Untermenzing. Ein 27-Jähriger aus Pasing soll demnach einem 17-Jährigen aus Allach einen Kopfstoß versetzt und ihm dabei das Nasenbein gebrochen haben. Der wiederum soll einen 22-Jährigen an der Wange verletzt haben. Bereits in Dachau soll der Pasinger einen 17-Jährigen aus der gegnerischen Gruppe angegriffen haben.