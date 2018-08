30. August 2018, 18:49 Uhr Am Neuen Rathaus Gedenktafel für Opfer des Wiesn-Anschlags

Am Neuen Rathaus erinnert künftig eine Gedenktafel an die Opfer des Oktoberfest-Attentats von 1980. Die von dem bayerischen Künstler Toni Preis gestaltete Wandplatte soll am kommenden Dienstag im Durchgang zum Prunkhof den Münchnern übergeben werden - Initiator war der bei dem Anschlag selbst schwer verletzte Dimitrios Lagkadinos. Die Tafel im Stadtzentrum ist als Ergänzung zu der bereits seit Längerem bestehenden Stele direkt am Wiesn-Eingang gedacht. Bei dem Attentat am 26. September 1980 kamen zwölf Oktoberfestbesucher sowie der Täter ums Leben, 211 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Auf der neuen Tafel wird ausdrücklich auf den rechtsextremen Hintergrund der Tat hingewiesen.