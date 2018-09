24. September 2018, 18:57 Uhr Am Marienplatz Keine neuen Anzeigen für S-Bahn-Anschlüsse

Der Marienplatz ist die am meisten genutzte Station im gesamten S-Bahnnetz. Doch wer hier einsteigen will, erfährt erst im Zwischengeschoss, wann die nächste S-Bahn fährt, während für die U-Bahnen längst an den Abgängen von der Oberfläche Monitore angebracht sind. Das wird sich auch so schnell nicht ändern, wie sich aus einer Antwort auf eine Stadtratsanfrage der ÖDP ergibt. Weil die Münchner Verkehrsgesellschaft und die Deutsche Bahn mit unterschiedlichen Informationssystemen arbeiten, ist auch keine Anzeige von S- und U-Bahn auf einem einzigen Bildschirm möglich. Zwar beteuert die Bahn in ihrer Antwort, dass sie schon lange vorhabe, an den Abgängen eigene Monitore neben den vorhandenen U-Bahn-Anzeigen anzubringen. Doch wann, lässt sie offen, nur so viel: Aufgrund von "Planungs- und Aufbauressourcen", aber auch aus finanzieller Sicht dauere das Ganze etwas länger. Weil das Aufbauen eines Monitors im Regelfall auf einer Fremdfläche erfolge, gebe es unter anderem einen höheren Abstimmungsbedarf mit dem jeweiligen Eigentümer der Flächen. Neue Informationsbildschirme seien an mehreren Bahnhöfen vorgesehen, der Marienplatz komme als erster dran, einen verbindlichen Termin könne man aber noch nicht nennen.