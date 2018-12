12. Dezember 2018, 19:00 Uhr Am Karl-Preis-Platz Fünf Christbäume für 350 Euro gestohlen

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte fünf Christbäume von einem Verkaufsstand am Karl-Preis-Platz gestohlen. Am Morgen mussten die Verkäufer feststellen, dass das Absperrgitter um ihren Stand geöffnet worden war. Die Polizei beziffert den Schaden auf 350 Euro und bittet Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, um Hinweise.

Der Fall wirft eine ganze Reihe von Fragen auf, angefangen damit, was man mit fünf Weihnachtsbäumen anfangen soll beziehungsweise wie die Diebe ihre Ware weiterverkaufen wollen? Die Polizei hatte am Mittwoch noch keine Hinweise auf die Täter, allerdings käme derzeit wohl jeder infrage, der mit einer Nordmanntanne unter dem Arm unterwegs ist oder eine solche zu Hause stehen hat und deren rechtmäßigen Erwerb nicht eindeutig nachweisen kann. Da die wenigsten Verkaufsstände einen Kassenzettel ausdrucken, dürfte das schwer sein. Die wichtigste Frage ist aber wohl, wie man unter einem gestohlenen Christbaum Weihnachten feiert.