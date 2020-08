Mit bloßen Händen hat ein Mann am Montagnachmittag auf einen Streifenwagen eingeschlagen. Die Beamten hatten das Fahrzeug in der Arnulfstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs abgestellt. Ein Zeuge folgte dem Mann und informierte Mitarbeiter des Kreisverwaltungsreferats, die den gebürtigen Lindauer daraufhin auf die Polizeidienststelle brachten. Wie die Polizei mitteilte, ist der 50-jährige Mann derzeit ohne Wohnsitz und roch stark nach Alkohol. Am Dienstag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.