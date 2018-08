12. August 2018, 18:43 Uhr Am Hart Sechs Autos bei Raserunfall beschädigt

Bei einem Raser-Unfall im Stadtteil Am Hart sind am frühen Freitagabend gleich sechs Autos beschädigt worden - verletzt wurde jedoch niemand. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei bog ein 55-jähriger Münchner mit überhöhtem Tempo von der Knorr- in die Sudetendeutschestraße ab und konnte dabei die Spur nicht mehr halten. Der BMW rammte einen Jeep, der gerade an der Sudetendeutschestraße auf der Linksabbiegespur an der Ampel wartete. Durch den Aufprall drehte sich das Auto des Rasers und stieß gegen einen Kleintransporter, der auf der Rechtsabbiegespur stand. Dieses Auto wiederum wurde auf drei weitere, ebenfalls an der Ampel wartende Fahrzeuge geschoben. Der Sachschaden beträgt trotz der vielen Beteiligten "nur" 30 000 Euro.