Am Hart

Ein Beziehungsstreit hat am Sonntag kurz vor Mitternacht einen größeren Polizeieinsatz im Stadtteil Am Hart verursacht. Weil auch Schüsse gemeldet wurden, fuhren 24 Streifen zum Einsatzort in der Neuherbergstraße. Dort trafen sie auf zwei Gruppen, nach ersten Erkenntnissen Angehörige eines 29-Jährigen aus dem Landkreis und einer 30-jährigen Münchnerin; beide Personen hatten sich zuvor schon gegenseitig wegen häuslicher Gewalt angezeigt.

Bei dem Polizeieinsatz wurde eine Schreckschusswaffe in einem Auto gefunden, zudem Schlagwerkzeug und bei dem 29-Jährigen auch ein verbotenes Messer. Die Kripo ermittelt noch wegen der genauen Tathandlungen; zunächst wurden gefährliche Körperverletzung, Bedrohung und Verstöße nach dem Waffengesetz angezeigt.