Im Stadtteil Am Hart hat es kurz hintereinander zweimal gebrannt. In der Nacht auf Dienstag stand ein Mülltonnenhaus in der Dietzenhoferstraße lichterloh in Flammen. In einem rund einstündigen Einsatz gelang es den Einsatzkräften zu verhindern, dass das Feuer auf eine angrenzende Garage übergriff, so die Feuerwehr. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, der genaue Sachschaden ist noch nicht bekannt. Bereits am Sonntagmorgen brannte ein Schuppen in der Knorrstraße im selben Stadtteil. Das Feuer griff auch auf eine Hecke über. Auch hier konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass das Feuer auf ein angrenzendes Gebäude - in diesem Fall ein Mehrfamilienhaus - übergriff. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung zersprangen dort dennoch mehrere Fensterscheiben. Auch auf der Fassade blieben Brandspuren zurück. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Verletzt wurde ebenfalls niemand. In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun zur Brandursache.