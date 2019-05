31. Mai 2019, 21:54 Uhr Am Hart Auf einem Pfad der Geschichte

Die Autorin des Kultur-Geschichts-Pfads, Karin Pohl, begibt sich an diesem Sonntag, 2. Juni, auf eine circa 6,6 Kilometer lange Entdeckungstour durch den nördlichen Bereich des Stadtteils. Vom Denkmal für das ehemalige Judenlager führt der Spaziergang durch die Kleinsiedlungen Am Hart, vorbei an der ehemaligen SS-Kaserne bis zur Panzerwiese. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Denkmal des ehemaligen Judenlagers, Knorrstraße/Ecke Troppauer Straße. Die Teilnahmegebühr für die Veranstaltung der Volkshochschule beträgt sieben Euro. Eine Anmeldung ist online unter www.mvhs.de oder Telefon 480 06 68 68 (Kursnummer I 12 25 60) möglich. Restkarten gibt es am Start.