Am Harras

Vor einer Flüchtlingsunterkunft in der Meindlstraße, nahe des Harras, ist am Freitag ein abgetrennter Schweinefuß entdeckt worden. Das für politisch motivierte Kriminalität zuständige Fachdezernat 4 der Münchner Polizei hat Ermittlungen dazu aufgenommen. Ein fremdenfeindliches Motiv liegt nahe: Im Islam gelten Schweine als unreine Tiere. In der Unterkunft leben nach Auskunft des Sozialreferats Menschen aus 17 Ländern, einige davon mit überwiegend muslimischer Bevölkerung. Ein Passant hatte um kurz vor neun Uhr den Schweinefuß auf einem Stromkasten bemerkt und die Polizei verständigt.