Lehrkräfte, Pflegekräfte, Verkäufer, Polizistinnen und alle anderen, die nicht üppig verdienen, ohne die aber eine Stadt wie München nicht funktionieren würde, haben es immer schwerer. Die Mieten steigen, bezahlbare Wohnungen sind Mangelware. Warum ist es so schwer, dem Mietwahnsinn Einhalt zu gebieten? Wie erleben obdachlose und bedürftige Menschen die Stadt? Welche Lösungen kann es geben? Die SZ-Redakteurinnen Anna Hoben und Pia Ratzesberger erzählen bei einem öffentlichen SZ-Werkstattgespräch am Montag, 9. Dezember, von 19 Uhr an in der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig (Forum, Ebene 1.1, Rosenheimer Straße 5), auf welche Missstände sie bei ihren Recherchen in München stoßen. Karin Lohr von der Straßenzeitung BISS berichtet zudem über die Hilfe zur Selbsthilfe für obdachlose und bedürftige Menschen. Der Eintritt zu dieser Kooperationsveranstaltung von Stadtbibliothek München, BISS und Süddeutscher Zeitung ist frei.