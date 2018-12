17. Dezember 2018, 18:49 Uhr Am Flughafen Rentnerin mit Degen gestoppt

88-jährige Skandinavierin fällt bei Sicherheitskontrolle mit ungewöhnlicher Gehhilfe auf

Unterwegs in geheimer Mission seiner Majestät König Harald V. von Norwegen? Zumindest auf den ersten Blick wirkt es ziemlich James-Bond-mäßig, was eine 88-Jährige am Sonntagnachmittag durch die Sicherheitskontrolle im Terminal 1 des Münchner Flughafens bringen wollte. Die rüstige Dame aus Skandinavien hatte einen Gehstock dabei, in dem ein Degen verborgen war. Die Kontrolleure entdeckten den in Deutschland verbotenen Stockdegen und informierten die Polizeiinspektion Flughafen. Die Beamten stellten das Utensil sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Die Frau konnte ihren Heimflug nach Oslo danach auch ohne die "schneidige" Gehhilfe noch erreichen.