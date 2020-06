Vermutlich ein oder mehrere Unbekannte haben am Englischen Garten am frühen Dienstagmorgen einen E-Scooter in Brand gesetzt, der von der Feuerwehr gelöscht werden musste. An dem Roller, der im Bereich Hirschauer Straße/Oettingenstraße abgestellt war, entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Ein anderer, neben dem völlig zerstörten E-Scooter stehender Roller wurde durch das Feuer nicht beschädigt. Den in Brand gesteckten E-Scooter hat die Polizei zur Spurensicherung sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Hinweise auf den oder die Täter unter der Telefonnummer 089/2910-0.