Sie nennen sich Sardinen. Wie die kleinen Fische, die eng zusammen schwimmen und große Schwärme bilden. Der erste Flashmob hat sich am 14. November in Bologna gebildet, als Protest gegen die italienische Rechtspartei Lega. Nach dieser ersten Demonstration breitete sich die "Sardinen"-Bewegung in ganz Italien aus, erreichte den Rest Europas und wird nun auch nach München übergehen. Am gleichen Tag wie in Bologna, Barcelona und Luxemburg wird es am Sonntag, 19. Januar, eine Kundgebung am Odeonsplatz geben. Beginn ist um 14 Uhr.

Die Sardinen bezeichnen sich als unparteiisch, sie kämpfen nach eigenen Angaben gegen die Politik des Hasses, des Populismus, des Rassismus und der Angst vor dem Anderssein. "In den vergangenen Monaten sind hunderttausende Italienerinnen und Italiener auf die Straße gegangen, um zu zeigen, dass es immer noch ein antifaschistisches Italien gibt", heißt es in einer Pressemitteilung.