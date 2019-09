Artikel per E-Mail versenden

Dies ist die Geschichte einer Liebe. Sie erzählt von emotionalen Abgründen, aber auch von dem herzzerreißenden Gefühl des großen Glücks. Von einer Achterbahnfahrt, die am Ende das Leben feiert, das am Beginn dieser Geschichte schon wie vergangen zu sein scheint. Günter Roggenhofer, 55, hat mit seiner Frau Anna Daller, 57, einen Dokumentarfilm über die sieben Jahre dauernde Demenzerkrankung seiner Mutter Elfriede Roggenhofer gedreht. Jahre, in denen es nach medizinischen Gesichtspunkten mit einem Menschen, der diese Diagnose erhält, nur noch bergab geht. Roggenhofer und Daller ziehen daraus dennoch ein Mut machendes Fazit: "Es waren die intensivsten und schönsten Jahre unseres Lebens."